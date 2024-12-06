الهلال السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع محمد صلاح للمشاركة بمونديال الأندية

ترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء كثيرة حول مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول وتوصل الهلال السعودي لاتفاق مع اللاعب لضمه خلال الفترة المقبلة للمشاركة رفقة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك فريق الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. ويتواجد الهلال السعودي في المجموعة الثامنة، رفقة كل من ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

الهلال يكشف موقفه من ضم محمد صلاح

كشف الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، استيف كالزادا، موقف الهلال من إمكانية التعاقد مع محمد صلاح، لاعب ليفربول، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة لدعم صفوف الفريق وتحقيق نتائج قوية بالبطولة.

وقال كالزادا: "نحن لا نعلق على الشائعات، هناك العديد من اللاعبين المرتبطين بنا، ولدينا سياسة عدم التعليق".

وأضاف: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن اللاعبين".

محمد صلاح

مفاوضات الأندية السعودية مع محمد صلاح

تلقي محمد صلاح خلال الفترة الماضية العديد من العروض من الأندية السعودية للانتقال للدوري السعودي يرصدها الموجز حيث ارتبط اسم محمد صلاح بنادي الاتحاد السعودي الذي قدم عرضا ضخما لضم اللاعب خلال عام 2022 ولكن تم رفضه من قبل ليفربول.

ودخل أكثر من نادي سعودي علي خط المفاوضات مع محمد صلاح وكان منهم النصر والأهلي السعودي وأخيرا الهلال السعودي وينتهي عقد محمد صلاح مع ناديه ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2024-2024 مما جعله مطمعا لكثير من الأندية.

مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول

لم تصل مفاوضات تجديد التعاقد بين محمد صلاح وليفربول إلي أي جديد حيث ترغب إدارة ليفربول في المناقشة حول مصير صلاح من جديد، من أجل التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب.

ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي بشأن الراتب والمكافآت وجميع تفاصيل العقد الجديد مع صلاح، والمشكلة حسب تقارير صحفية إنجليزية ليست في طول العقد ولكن الراتب هو الموضوع الأساسي.

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