تعليق ساخر من أفشة على مواجهة ميسي في كأس العالم للأندية 2025

علق محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي، على مواجهة ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يلعب في صفوفه محمد مجدي أفشة، لخوض مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما أسفرت القرعة على وقوعه في المجموعة الأولى.

وتضم مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

ويفتتح الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة إنتر ميامي الذي يلعب في صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، يوم الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب هارد روك الذي يسع حضور 64 ألف مشجع.

أفشة يوجه رسالة لـ ميسي قبل صدام كأس العالم للأندية

ونشر أفشة صورة رفقة ميسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” وكتب : “الخوف مش من اللي جاي الخوف من اللي بعد كده”.

أفشة وميسي

ترتيب مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي ضد انتر ميامي / افتتاحية البطولة يوم 15 يونيو

الأهلي ضد بالميراس البرازيلي

الأهلي ضد بورتو البرتغالي.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 كالآتي..

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامينجو - الترجي - تشيلسي - ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلان

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - ريد بول سالزبورج.

اقرأ أيضًا:

السجل الذهبي للمتوجين بلقب كأس العالم للأندية عبر التاريخ.. ريال مدريد يتصدر

السر وراء تأخر تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وحقيقة عرض باريس