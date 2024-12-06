بث مباشر مباراة الترجي ضد ساجرادا بمجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة الترجي ضد ساجرادا الأنجولي ، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة الترجي ضد ساجرادا

يبحث فريق الترجي التونسي خلال هذه المباراة عن تحقيق الفوز الثاني علي التوالي لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة عقب فوزه في الجولة الأولي علي فريق دجوليبا المالي برباعية نظيفة بملعب حماد العقربي في مستهل مشواره بدور المجموعات للبطولة.

بث مباشر ماتش الترجي التونسي ضد ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا

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مشاهدة مباراة الترجي التونسي ضد ساجرادا ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز” متابعة أحداث مباراة الترجي التونسي ضد ساجرادا، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر مباراة الترجي التونسي ضد ساجرادا

تنطلق مباراة الترجي ضد ساجرادا، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر2024، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الترجي التونسي ضد ساجرادا

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الترجي التونسي ضد ساجرادا الأنجولي، في دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

الترجي التونسي

تشكيل الترجي التونسي المتوقع ضد ساجرادا

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الترجي التونسي المتوقع ضد نظيره ساجرادا الأنجولي ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة – حمزة الجلاصي – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة.



خط الوسط: روجير أهولو – عبد الرحمن كوناتي – سيف تقا.



خط الهجوم: إلياس موكوانا – رودريجو رودريجيز – يوسف البلايلي.

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