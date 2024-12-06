بيراميدز يبدأ استعداداته اليوم في باماكو لمواجهة دجوليبا في دوري الأبطال

يبدأ نادي بيراميدز اليوم أولى تدريباته في العاصمة المالية باماكو، تحضيرًا لمواجهته المرتقبة ضد نادي دجوليبا وذلك في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في السادسة من مساء يوم الأحد على استاد 26 مارس، حيث ستكون هذه المباراة هي الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

الموجز يرصد تفاصيل أول تدريب للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في مالي اليوم وذلك من خلال السطور التالية.









أول تدريب لبيراميدز في مالي اليوم



ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز تدريباته الأولى على أحد ملاعب مجمع المنتخبات الوطنية في مالي، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساءاليوم.

كما سيقوم الفريق بإجراء مرانه الأخير يوم السبت في نفس التوقيت، ولكن على ملعب استاد "٢٦ مارس" الذي سيشهد المباراة.

بيراميدز



سيكون المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش حاضرًا في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة الفريق ضد دجوليبا، والذي سيعقد في الثانيةظهر يوم السبت بقاعة مؤتمرات استاد ٢٦ مارس.

ومن المتوقع أن يكون المران الأساسي مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة ١٥ دقيقة.

ويرافق يورتشيتش في المؤتمر المهاجم الكونغولي الدولي فيستون ماييلي، للحديث إلى وسائل الإعلام المحلية في مالي.



ولقد وصلت بعثة بيراميدز إلى مالي برئاسة المهندس ممدوح عيد، مساء الخميس، عبر رحلة طيران خاصة استغرقت ٨ ساعات، وذلك استعدادًالمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات.

بيراميدز



ويعتلي بيراميدز صدارة المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد تحقيقه فوزًا عريضًا بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في الجولة الأولى.





قائمة بيراميدز لمباراة دجوليبا



وتأتي قائمة بيراميدز لهذه المواجهة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي- يوسف أسامة نبيه - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن القائمة كلًا من، أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة بنزلة برد، وكذلك يوسف أوباما بسبب الإصابة في الركبة، وصديق إيجولالعدم القيد الأفريقي.

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