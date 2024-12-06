حقيقة مفاوضات بيراميدز مع احمد السيد زيزو لضمه مجانًا.. كواليس حصرية

كشف مصدر مقرب من احمد السيد زيزو جناح نادي الزمالك حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد احمد السيد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ خلال شهر يناير المقبل على أن ينضم له في الصيف بصورة مجانية.

وارتبط اسم احمد السيد زيزو مؤخرًا بالانتقال إلى أحد الأندية الخليجية في الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب تمسك نادي الزمالك بخدماته الفنية.

وزعمت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن رغبة نادي بيراميدز القوية بالتعاقد مع أحمد السيد زيزو مقابل مليون ونصف المليون دولار سنويًا الأمر الذي يهدد بقائه مع الفريق الأبيض.

احمد السيد زيزو يتمسك بالبقاء في نادي الزمالك

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز " أن بيراميدز لم يرسل أي عرض لـ أحمد السيد زيزو حتى الوقت الحالي للتعاقد معه حيث الأولوية للاعب البقاء في نادي الزمالك.

احمد السيد زيزو

وأضاف المصدر أن زيزو يتمسك بالبقاء في الزمالك خلال الفترة الحالية على الرغم من العروض الخليجية التي يتلقاها مؤخرًا ولكنه يريد مواصلة تحقيق الإنجازات داخل القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أنه في حال رحيل احمد السيد زيزو عن صفوف الزمالك سيكون للخارج وليس إلى أحد الأندية المصرية حيث لن يلعب في مصر إلا للفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد فريق الكرة بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد أنيمبا النيجيري في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراته الماضية أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري حتى الأن موسم 2024/2025

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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