الزمالك يطير إلى نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيبما في الكونفدرالية

غادرت منذ قليل بعثة نادي الزمالك مطار القاهرة في رحلة خاصة إلى نيجيريا، حيث تستعد لمواجهة فريق إنيبما النيجيري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتتضمن هذه الرحلة استعدادات مكثفة من قبل الجهاز الفني واللاعبين، حيث يأمل الجميع في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرص الفريق في المنافسة على اللقب، ويعرض لكم الموجز في السطور التالية جميع الأحداث وكل ما يخص المباراة.

إدارة نادي الزمالك ودعم البعثة

وترأس البعثة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي أبدى حرصه على توفير كافة سبل الراحة والدعم للاعبين قبل هذه المواجهةالمهمة.

وقد سافرت البعثة على متن طائرة خاصة، في خطوة تعكس التزام إدارة النادي بتقديم أفضل الظروف للاعبين من أجل التركيز على المباراة.

جوميز وأحمد سليمان



موعد مباراة الزمالك وإنيبما في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك وإنيبما يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي فينيجيريا.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالتحديات، خاصةً أن إنيبما يعتبر من الفرق القوية في القارة السمراء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيبما في الكونفدرالية

سيتم بث مباراة الزمالك وإنيبما في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، مما يسهل على المشجعين متابعة أحداث اللقاء.

وتأتي هذه المباراة بعد الأداء القوي الذي قدمه الزمالك في الجولة الأولى، حيث حقق الفريق فوزاً مستحقاً على بلاك بولز بطل موزمبيق، بنتيجة 2-0.

تلك المباراة، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على ستاد القاهرة الدولي، كانت بمثابة انطلاقة قوية للفريق في البطولة، مما زاد من حماس اللاعبينللاستمرار في تألقهم.

زيزو

لذا، فإن الزمالك يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار في الجولة السابقة، حيث يسعى إلى تقديم أداء جماعي متميز يضمن له النقاطالثلاث.

كما أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على خطة المباراة، مع التركيز على كيفية التعامل مع أسلوبلعب الفريق النيجيري.

ويسعى الفارس الأبيض للحفاظ على لقب الكونفدرالية الذي ناله في النسخة الماضية، حيث حقق الزمالك هذا اللقب مرتين في تاريخه خلال عامي2019 و2024، وكلهم يأملون في تحقيقه للمرة الثالثة.

وتتطلع جماهير الزمالك إلى أن يكون فريقهم في قمة مستواه، وأن يواصل تقديم العروض القوية التي تميز بها في السنوات الأخيرة.

ويعتبر الفوز في هذه المباراة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المنشودة في البطولة، حيث أن كل نقطة تجمع في دور المجموعات تعتبر ضرورية لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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