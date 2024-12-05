سر غياب ناصر منسي عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة أنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

حصل ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، على استراحة من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب النادي، حيث يعد هذا الإجراء جزءًا من الاستعدادات لمواجهة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

وقد اكتفى اللاعب بأداء مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وذلك وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

سر غياب ناصر منسي عن مباراة الزمالك القادمة

ويغيب ناصر منسي عن مباراة الفريق المقبلة ضد إنيمبا بسبب الإيقاف، وهو ما يؤثر على خطط الفريق في هذه المنافسة المهمة.

ناصر منسي

مران الزمالك اليوم

وعقد جوزيه جوميز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعًا مع اللاعبين قبل بدء التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس.

وأكد جوميز خلال لقائه مع اللاعبين على أهمية مباراة إنييمبا، مؤكدًا ضرورة العمل المستمر والتركيز من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

أما ناصر ماهر، فقد خضع لتدريبات تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الخميس، في إطار برنامجه الإعدادي بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلةالخلفية.

وأدى ناصر عدة فقرات تأهيلية على أرضية ملعب النادي، بالإضافة إلى تدريبات الركض حول الملعب وبعض التمارين بالكرة.

كما منح جوميز تعليمات خاصة للاعب نبيل عماد، لاعب وسط الفريق، تحضيرًا لمواجهة إنييمبا.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

في سياق متصل، يستعد نادي الزمالك لملاقاة إنيمبا النيجيري يوم الأحد، الموافق 8 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

وتذاع مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية في الكونفدرالية على شبكة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط.

ناصر منسي

تعتبر هذه المباراة جزءًا من الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما يجعلها مباراة مصيرية للفريق في سعيه للتأهل للمرحلة التالية.

يذكر أن الزمالك قد بدأ مشواره في البطولة بشكل قوي، حيث تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على بلاك الموزمبيقي بهدفين دون رد وذلك فيالمباراة التي أقيمت الاربعاء الماضي على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

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