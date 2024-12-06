موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الريدز، مباراة ليفربول القادمة ضد ايفرتون، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ليفربول عن تحقيق الفوز للحفاظ علي موقعه في صدارة البريميرليج خاصة بعد تعادله أمام نيوكاسل يونايتد مساء أمس الأربعاء ويقد الريدز موسم استثنائي كبير سواء علي الصعيد المحلي أو القاري حتي الأن.

موعد مباراة ليفربول ضد ايفرتون

يواجه فريق ليفربول نظيره ايفرتون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الثانية والنصف عصر السبت 7 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ايفرتون

تنقل قمة فريق ليفربول ضد نظيره ايفرتون، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مباراة نادي ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ايفرتون



حراسة المرمى: كيليهير.



خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.



وسط الميدان: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.



خط الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة فريق ليفربول ضد نظيره ايفرتون ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة

7- نوتينجهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة

10- توتنهام 20 نقطة

11- برينتفورد 20 نقطة

12- نيوكاسل 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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