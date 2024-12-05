مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس والقنوات الناقلة

جماهيرالكرة الإنجليزية، علي موعد مع مواجهتين ساخنتين ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، وذلك قبل مساء اليوم الخميس في ختام منافسات الجولة الـ 14من البطولة.

يلتقي فريق فولهام نظيره برايتون كما يلتقي بورنموث ضد نظيره توتنهام و تشهد البطولة هذا الموسم تألق فريق ليفربول الذي ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

فولهام ضد برايتون

يلتقي فريق فولهام ضد نظيره برايتون، في المباراة التي تجمعهما في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كل من فولهام وبرايتون عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يحتل فريق فولهام المركز العاشر برصيد 19 نقطة بينما يحتل فريق برايتون المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة فولهام ضد برايتون

يمكنك متابعة مباراة فولهام ضد برايتون بمسابقة الدوري الإنجليزي حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 2.

الدوري الإنجليزي

بورنموث ضد توتنهام

يلتقي فريق توتنهام ضد نظيره بورنموث مساء اليوم الخميس في ختام منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق توتنهام لتحقيق الفوز لمطاردة مواقع الصدارة بالدوري الإنجليزي حيث يحتل فريق توتنهام المركز السابع برصيد 20 نقطة بينما يحتل فريق بورنموث المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ضد توتنهام

يمكنك متابعة مباراة بورنموث ضد توتنهام بمسابقة الدوري الإنجليزي حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات اليوم ويأتي كالأتي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- أستون فيلا 22 نقطة

8- توتنهام 20 نقطة

9- برينتفورد 20 نقطة

10- نيوكاسل 20 نقطة

11- مانشستر يونايتد 19 نقطة

12- فولهام 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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