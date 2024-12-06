مواعيد مباريات الجولة الـ 15 بالدوري الإنجليزي.. مواجهات نارية للكبار

يترقب عشاق بطولة الدوري الإنجليزي، انطلاق مباريات الجولة الـ 15 من البطولة التي تشهد صراعا شرسا في كل مباراة مهما كانت الفوارق بين الفرق في الأسماء والتاريخ ويسعي فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح لتحقيق لقب البطولة هذا الموسم.

وكلمة البداية لهذه الجولة ستكون بمباراة فريق ليفربول ضد نظيره ايفرتون في الثانية والنصف عصر السبت 7 ديسمبر الجاري وتقام مباريات الجولة خلال أيام السبت والأحد والاثنين القادمين.

جدول مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإنجليزي

يرصد الموجز فيما يلي مواعيد مباريات الجولة الـ 15 للبريميرليج ويأتي كالأتي..

مباريات السبت 7 ديسمبر

إيفرتون - ليفربول - 2:30 مساء

أستون فيلا - ساوثهامبتون - 5 مساء

كريستال بالاس - مانشستر سيتي - 5 مساء

برينتفورد - نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

مانشستر يونايتد - نوتينجهام فورست - 7:30 مساء

مباريات الأحد 8 ديسمبر

فولهام - آرسنال - 4 مساء

ليستر سيتي - برايتون - 4 مساء

إبسويتش تاون - بورنموث - 4 مساء

توتنهام هوتسبير - تشيلسي - 6:30 مساء

مباريات الاثنين 9 ديسمبر

وست هام - وولفرهامبتون -10 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات الجولة الـ15ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة

7- نوتينجهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة

10- توتنهام 20 نقطة

11- برينتفورد 20 نقطة

12- نيوكاسل 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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