النادي الأهلي يغري زيزو بـ كأس العالم للأندية.. الحقيقة كاملة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات قوية مع اللاعب أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لضمه في الصيف المقبل.

واقترب زيزو من الرحيل عن صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض عقب انتهاء الموسم الجاري.

وتلقى زيزو عروضًا قوية من أندية الخليج للحصول على خدماته إلا أن تمسك نادي الزمالك بخدماته كان عائقًا أمام رحيله عن الفارس الأبيض في الفترة الماضية.

وتشير التقارير إلى أن هناك تمسك كبير من جانب مسؤولي نادي الزمالك من أجل تجديد عقد زيزو كونه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة البرتغالي جوزيه جوميز الأساسية.

النادي الأهلي ينفي التعاقد زيزو

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز " أن ما يتردد عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع نجم الزمالك ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي لم يستعمل حيلة مشاركته كأس العالم للأندية من أجل إقناع زيزو بالانتقال لصفوف المارد الأحمر في الصيف المقبل بالمجان.

أحمد زيزو- الزمالك

وأشار المصدر إلى أن زيزو لاعب مهم وذو فنيات وقدرات عالية ولكن حتى الأن لم يطرح على طاولة المفاوضات داخل أروقة النادي الأهلي من أجل تدعيم الفريق قبل كأس العالم للأندية.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه وذلك في النسخة الجديدة الذي يتواجد خلالها 32 نادِ لأول مرة في تاريخ المسابقة العالمية.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة النادي الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ستنطلق قرعة المسابقة العالمية يوم الخميس المقبل في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

التصنيف الأول: ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – مانشستر سيتي الإنجليزي- باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني: بروسيا دورتموند الألماني – تشيلسي الإنجليزي- إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

الثالث: النادي الأهلي المصري- الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع: أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – سياتل ساوندرز الأمريكي – باتشوكا المكسيكي - إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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