تطورات الحالة الصحية لنجم غزل المحلة بعد بلغ لسانه

كشف عبد العظيم الشورى، المدير الفني لفريق غزل المحلة مواليد 2005، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب إسلام معوض، الذي تعرض لاختناق باللسان خلال مباراة الفريق أمام نادي القناة.

وأوضح الشورى في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن اللاعب الشاب إسلام معوض، نجم غزل المحلة ، تعرض لبلع لسانه خلال المباراة، لكن الطاقم الطبي تمكن من إنقاذ حياته.

وأشار إلى أنه تم نقله إلى المستشفى حيث خضع للمراقبة في وحدة العناية المركزة لمدة 24 ساعة للاطمئنان على حالته.

وأكد عبد العظيم الشورى أن لاعب غزل المحلة قد استعاد وعيه وبدأ في تناول الطعام والشراب، وأن حالته الصحية أصبحت مستقرة بشكل كبير.

غزل المحلة يكشف تطورات إصابة إسلام معوض

من جانبه، قال المهندس فتحي أبو زيد، مدير المركز الإعلامي بشركة غزل المحلة لكرة القدم، إن إسلام معوض في حالة صحية مطمئنة حالياً، وهو تحت الملاحظة في العناية المركزة بالمستشفى.

وأضاف أبو زيد أنه تم التأكد من سلامة جميع الوظائف الحيوية لنجم غزل المحلة ، وأن حالته مستقرة، مع متابعة دقيقة من الفريق الطبي الذي رافق اللاعب إلى المستشفى.

إسلام معوض- غزل المحلة

وأشار إلى أن الفريق الطبي تدخل فور وقوع الإصابة، حيث تبين توقف عضلة القلب نتيجة بلع اللسان، وتم تقديم الإسعافات اللازمة داخل الملعب ثم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى غزل المحلة، حيث أُجريت له جميع الفحوصات وتم حجزه في العناية المركزة.

ومن جهة أخرى يستعد فريق الكرة الأول بـ نادي غزل المحلة للمواجهة المرتقبة ضد نادي زد إف سي في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة المحترفة.

وستنطلق مواجهة غزل المحلة أمام منافسه نادي زد على ملعب السماوي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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