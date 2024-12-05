التفاصيل الكاملة لتطورات حالة إسلام معوض لاعب غزل المحلة عقب بلع لسانه

كشف المهندس فتحي أبو زيد، رئيس المركز الإعلامي لنادي غزل المحلة تطورات حالة إسلام معوض لاعب فريق 2005، والذي تعرض لإصابة شديدة خلال مباراة نادي القناة,

وقال أبوزيد، أن اللاعب يتواجد داخل العناية المركزة بالمستشفى، وتم التأكد من سلامة كافة العمليات الحيوية للاعب وسلامة درجة وعيه وأن حالته الصحية مستقرة ويخضع لمتابعة دقيقة جدا من قبل الفريق الطبي، الذي حرص على الانتقال إلى المستشفى صحبة اللاعب.

تفاصيل إصابة اللاعب إسلام معوض

الموجز يرصد تفاصيل إصابة اللاعب إسلام معوض حيث تعرض اللاعب لتوقف عضلة قلبه إثر بلع لسانه، عقب اصطدامه بلاعب الفريق الخصم في كرة مشتركة، وذلك خلال مباراة نادي القناة بدوري الناشئين.

وتدخل الفريق الطبي لنادي غزل المحلة علي الفور وتم إجراء الإسعافات اللازمة للاعب داخل الملعب، ثم نقله على الفور بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى غزل المحلة، وتم حجزه داخل العناية المركزة تحت الملاحظة.

إسلام معوض

بيان نادي غزل المحلة بشأن حالة إسلام معوض

أكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، في بيان رسمي عبر صفحة النادي على “فيس بوك”، تمنياته بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض، مؤكدًا دعم النادي الكامل للاعبين في جميع الظروف.

وجاء نص البيان كما يلي: “يتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض، الذي تعرض اليوم لبلع لسانه أثناء مباراة الفريق مع نادي القناة".

غزل المحلة يستعد للمرحلة القادمة بجهاز فني جديد

كان نادى غزل المحلة قد أعلن تعيين جهاز فنى مؤقت بقيادة عصام محسين لحين الاستقرار على مدير فنى جديد خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة الثقيلة من الزمالك.

وجاء الجهاز الفني المؤقت كالتالى:

ك/ عصام محيسن - مدير فني

ك/ محمود صبحي - مدرب عام

ك/ أشرف شيحه - مدرب مساعد

ك/ محمود شفيق - مدرب حراس

د/ السعيد العدل - مخطط أحمال

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