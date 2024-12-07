الأهلي يقلب الطاولة على التعاون برباعية في الدوري السعودي

نجح فريق أهلي جدة، في تحقيق انتصارًا كبيرًا، على نظيره التعاون، برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة أهلي جدة والتعاون في الدوري السعودي

افتتح جواو بيدرو، أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الأول لفريق لتعاون، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول للمباراة، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وخلال دقيقة فقط، سجل موسى بارو، الهدف الثاني لصالح التعاون، في الدقيقة 23 من تسديدة صاروخية سكنت شباك أهل جدة ببراعة.

ونجح روجر إبانيز، في تقليص الفارق لأهلي جدة، من تسجيل الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 53، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

مع بداية الشوط الثاني، تمكن أهلي جدة، من تسجيل هدف التعادل عن طريق فراس البريكان، في الدقيقة 52، بعدما قابل تمريرة عرضية من اللاعب ألكسندر في الشباك.

مرور وتمرير من أليكساندر ⚽

والبريكان يسجل هدف التعادل للأهلي 🔥



التعاون 2 × 2 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/H473vCpcaz — SSC (@ssc_sports) December 7, 2024

وفي الدقيقة 63، انهار حائط مايلسون، أمام هجمات الأهلي، وتمريرة من البريكان، يقابلها فيرمينو في الشباك محرزًا الهدف الثالث للأهلي، ليقلب الطاولة على التعاون.

واختتم أهلي جدة، أهدف المباراة، بتسجيله الهدف الرابع عن رياض محرز، في الدقيقة 73، بتسديدة سكنت أعلى مرمى التعاون.

بالعارضة ثم في المرمى 🔥

محرز يضيف رابع الأهداف للأهلي ⚽🔥



التعاون 2 × 4 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/6IYS1a6ow3 — SSC (@ssc_sports) December 7, 2024

وبتلك النتيجة، ينجح الأهلي، في تحقيق الانتصار، خلال 4 مباريات مباريات متتالية في الدوري السعودي، ليأتي في المركز الخامس، من جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 23 نقطة، بينما يقع التعاون في المركز التاسع، برصيد 18 نقطة.

تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - سعد بالعبيد.

خط الوسط: زياد الجهني - أليكساندر - روبرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - آيفان توني.

موعد المباراة القادمة لكل من الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

ويخوض الأهلي مباراته القادمة، في الجولة 14 من الدوري السعودي، أمام فريق الشباب، في العاشر من يناير من العام الجديد 2025، وبينما يواجه التعاون نظيره القادسية، في الجولة 14 في روشن، في الحادي عشر من يناير القادم.

وتتوقف مسابقة دوري روشن، لمدة 16 يومًا، بسبب خوض المنتخب الوطني السعودي منافسات خليجي 26 بدولة الكويت.

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