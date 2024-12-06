اللاعب رجب عمران يتورط في حادث مروري في أوسيم.. التفاصيل

تورط رجب عمران، لاعب طلائع الجيش، فى إصابة 3 أشخاص، بعدما صدمهم بسيارته أثناء استقلالهم موتوسيكل فى منطقة أوسيم، وتم نقلهم للمستشفي فيما فر اللاعب هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف.

وخلال الفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكى يستقلها اللاعب رجب عمران ودراجة نارية ، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج، وفر اللاعب هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة بـ قسم شرطة أوسيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

رجب عمران - لاعب طلائع الجيش

من هو اللاعب رجب عمران؟

رجب عمران، لاعب كرة قدم مصري، من مواليد محافظة المنوفية قرية سنتريس، ويبلغ من العمر 30 عامًا، ويعد من مواليد 1 - 2 - 1994.

ويلعب رجب عمارن، بنادي طلائع الجيش، قادمًا من نادي الاتحاد السكندري، كما يلعب بمركز اللعب وسط ملعب.

وبدأ اللاعب رجب عمران، مسيرته في نادي جمهورية شيبين، ثم انتقل إلى مصر المقاصة، ثم وادي دجلة، ثم عاد لمصر المقاصة، ثم انتقل إلى سيراميكا كليوباترا، ثم طلائع الجيش، وعاد إلى سيراميكا كليوباترا مرة أخرى.

كما انتقل اللاعب رجب عمران، إلى نادي المصري البورسعيدي، ثم عاد إلى سيراميكا كليوباترا، قبل أن يصبح لاعب حر حتى تعاقد معه الاتحاد السكندري، وانتهى به المطاف في طلائع الجيش.

ما هي عقوبة الدهس؟

طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، أن كل من دهس شخصًا وتسبب بالقتل الخطأ، يعاثب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، لمن تسبب في قتل شخص خطأ نتيجة إهماله.

وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.

كما تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أن من تسبب بخطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب في إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة، وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.

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