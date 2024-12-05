موعد مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب لابي ديشامب، المباراة المرتقبة بين أوكسير وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، نظيره أوكسير، غدًا الجمعة 6 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان

ويستعد فريق باريس سان جيرمان، الخروج من مباراة أوكسير، بثلاث نقاط، والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث ياتي الفريق في المركز الأول، برصيد 33 نقطة من 13 مباراة.

على الجانب الآخر، يبحث فريق أوكسير عن إيقاف قطار باريس سان جيرمان المنطلق في الدوري الفرنسي والفوز عليه، ويأتي الفريق، في المركز الثامن، برصيد 19 نقطة من 13 مباريات خاضها الفريق في البطولة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي

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جدول ترتيب الدوري الفرنسي

وجاء ترتيب الدوري الفرنسي كالتالي:

باريس سان جيرمان - (المباريات: 13 - الأهداف: 37 - النقاط: 33) مارسيليا - (المباريات: 13 - الأهداف: 29 - النقاط: 26) موناكو - (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 26) ليل - (المباريات: 13 - الأهداف: 21 - النقاط: 23) ليون - (المباريات: 13 - الأهداف: 23 - النقاط: 22) نيس - (المباريات: 13 - الأهداف: 24 - النقاط: 20) لانس - (المباريات: 13 - الأهداف: 15 - النقاط: 20) أوكسير - (المباريات: 13 - الأهداف: 21 - النقاط: 19) ريمس - (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 18) تولوز - (المباريات: 13 - الأهداف: 15 - النقاط: 18) بريست - (المباريات: 13 - الأهداف: 19 - النقاط: 16) رين - (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 14) ستراسبورغ - (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 13) أنجيه - (المباريات: 13 - الأهداف: 14 - النقاط: 13) سانت إيتيان - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) لو هافر - (المباريات: 13 - الأهداف: 10 - النقاط: 12) نانت - (المباريات: 13 - الأهداف: 15 - النقاط: 11) مونبلييه - (المباريات: 13 - الأهداف: 13 - النقاط: 8)

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