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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

آرسنال يقتنص ثلاث نقاط ثمينة من مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أرسنال ومانشستر يونايتد
أرسنال ومانشستر يونايتد

نجح فريق آرسنال، في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في الاسطور التالية. 

أهداف مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 

سجل يوريان تيمبر، الهدف الأول لفريق آرسنال، من ركلة ركنية من جهة اليسار، نفذها ديكلان رايس، إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها يوريان تيمبر برأسية ليسددها داخل شباك مانشستر يونايتد.

 وفي الدقيقة 74، أحرز ويليام ساليبا، الهدف الثاني لصالح آرسنال، برأسية من توماس بارتي، من يسار منطقة الجزاء اصطدمت بساليبا ويسجلها في مرمى أونانا.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد 

  • حراسة المرمى: ديفيد رايا.
  • خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - زينشينكو - كيوير.
  • خط الوسط: توماس بارتي -  - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس.
  • خط الهجوم: مارتينيللي - كاي هافيرتز - بوكايو ساكا.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أرسنال

  • حراسة المرمى: أندري أونانا.
  • خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير.
  • خط الوسط: ماونت - مانويل أوجارتي - ديوجو دالوت - برونو فيرنانديز.
  • خط الهجوم: مالاسيا - جارناتشو- هويلوند.
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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

  1. ليفربول - (المباريات: 14 - الأهداف: 29 - النقاط: 35)
  2. تشيلسي - (المباريات: 14 - الأهداف: 31 - النقاط: 28)
  3. أرسنال - (المباريات: 14 - الأهداف: 28 - النقاط: 28)
  4. مانشستر سيتي - (المباريات: 14 - الأهداف: 25 - النقاط: 26)
  5. برايتون - (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 23)
  6. نوتنجهام فورست - (المباريات: 14 - الأهداف: 16 - النقاط: 22)
  7. أستون فيلا - (المباريات: 14 - الأهداف: 22 - النقاط: 22)
  8. توتنهام - (المباريات: 13 - الأهداف: 28 - النقاط: 20)
  9. برينتفورد - (المباريات: 14 - الأهداف: 27 - النقاط: 20)
  10. نيوكاسل - (المباريات: 14 - الأهداف: 17 - النقاط: 20)
  11. مانشستر يونايتد - (المباريات: 14 - الأهداف: 17 - النقاط: 19)
  12. فولهام - (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 19)
  13. بورنموث - (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 18)
  14. وست هام - (المباريات: 14 - الأهداف: 18 - النقاط: 15)
  15. إيفرتون - (المباريات: 14 - الأهداف: 14 - النقاط: 14)
  16. ليستر سيتي - (المباريات: 14 - الأهداف: 19 - النقاط: 13)
  17. كريستال بالاس - (المباريات: 14 - الأهداف: 12 - النقاط: 12)
  18. إبسويتش تاون - (المباريات: 14 - الأهداف: 13 - النقاط: 9)
  19. وولفرهامبتون - (المباريات: 14 - الأهداف: 22 - النقاط: 9)
  20. ساوثامبتون - (المباريات: 14 - الأهداف: 11 - النقاط: 5)

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