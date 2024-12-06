ترتيب هدافي الدوري السعودي.. المنافسة تشتعل بين رونالدو وبنزيما

اشتعلت المنافسة بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما نجمي النصر والاتحاد، في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

واصطدم فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو مع غريمه الاتحاد الذي يلعب في صفوفه كريم بنزيما، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ونجح كريستيانو رونالدو في إحراز هدف النصر الوحيد في هذا اللقاء، كما سجل بنزيما الهدف الأول للاتحاد أيضًا، في الريمونتادا النارية التي شهدت على فوز العميد بنتيجة 2-1.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

ميتروفيتش - الهلال - 13 هدفًا.

رونالدو - النصر - 10 أهداف.

كريم بنزيما - الاتحاد - 10 أهداف.

جورج نكودو - ضمك - 8 أهداف.

جوليان كوينونيس - القادسية - 7 أهداف.

حسام عوار - الاتحاد - 7 أهداف.

عبد الله آل سالم - الخليج - 7 أهداف.

تاليسكا - النصر - 6 أهداف.

موسي بارو - التعاون - 6 أهداف.

أوباميانج - القادسية - 6 أهداف.

عبد الرزاق حمد لله - الشباب - 5 أهداف.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 5 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري السعوي

ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد السعودي؟

ويستعرض لكم الموجز أبرز أرقام كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد والتي تأتي على هذا النحو..

خاض رونالدو أمام اتحاد جدة 5 مباريات من بينهم 4 مواجهات في بطولة الدوري السعودي ولقاء وحيد في كأس السوبر.

سجل كريستيانو 5 أهداف في شباك العميد، ولكن لم يقدم أي تمريرة حاسمة.

أول لقاء للنجم البرتغالي ضد النمور، كانت في الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري السعودي 2022-2023، وخسر النصر حينها بهدف دون رد.

المشاركة الثانية لرونالدو أمام الاتحاد، في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي موسم 2023-2024، وانتصر النصر حينها بخمس أهداف مقابل هدفين، وأحرز النجم البرتغالي هدفين في اللقاء.

في الجولة الـ 34 من نفس الموسم لعب رونالدو من جديد أمام النمور، وحسمها النصر لصالحه بنتيجة 4-2 وسجل رونالدو هدفين حينها.

اللقاء الرابع الذي جمع رونالدو بالاتحاد كانت في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2022-2023، وانتصر النمور خلالها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما عن المواجهة الأخيرة بينهما فكانت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي، وانتهت بفوز العميد بهدفين مقابل هدف، وسجل رونالدو هدف.

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