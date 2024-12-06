رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل مباراة النصر والاتحاد المتوقع في دوري روشن السعودي

كريستيانو رونالدو ضد بنزيما.. كثر البحث من جماهير كرة القدم في الوطن العربي، عن تشكيل مباراة النصر والاتحاد المتوقع في كلاسيكو الدوري السعودي المرتقب.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع غريمه الاتحاد، في الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2024-2025.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الاتحاد، مساء يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك عبد الله الدولي.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي، الذي يشهد على مواجهة خاصة بين الثنائي الناري، كريستيانو رونالدو ضد كريم بنزيما.

تشكيل النصر ضد الاتحاد

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل النصر ضد الاتحاد كالآتي..

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- إيميرك لابورت- سالم النجدي.

الوسط: عبد الرحمن غريب- مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخبيري.

الهجوم: ساديو ماني- تاليسكا- أنجيلو جابرييل “كريستيانو رونالدو”.

تشكيل الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

ويبدو أن بنزيما سيقود تشكيل الاتحاد ضد النصر الذي من المتوقع أن يأتي على هذا النحو..

حراسة المرمي: رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي ومهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينهو، حسام عوار وعبد الإله هوساوي.

خط الهجوم: كريم بنزيما وستيفن بيرجوين.

رونالدو ضد بنزيما - النصر والاتحاد

رونالدو ضد بنزيما.. المنافسة تشتعل في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

اشتدت المنافسة بين رونالدو وبنزيما في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الذي يأتي على هذا النحو..

- ميتروفيتش - الهلال - 12 هدفًا.

- رونالدو - النصر - 9 أهداف.

- كريم بنزيما - الاتحاد - 9 أهداف.

- حسام عوار - الاتحاد - 7 أهداف.

- عبد الله آل سالم - الخليج - 7 أهداف.

- جورج نكودو - ضمك - 7 أهداف.

- تاليسكا - النصر - 6 أهداف.

- موسي بارو - التعاون - 6 أهداف.

- عبد الرزاق حمد لله - الشباب - 5 أهداف.

- أوباميانج - القادسية - 5 أهداف.

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