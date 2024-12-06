ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد القاتل على النصر.. النمور في الصدارة

ابتعد فريق الاتحاد بصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه القاتل على غريمه النصر اليوم، في الجولة الثالثة عشر من عمر هذا الموسم 2024-2025.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذي يطلق عليه النمور، مع غريمه النصر “العالمي”، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وخطف الاتحاد فوزًا قاتلًا من غريمه النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة النارية التي استضافها ملعب الملك عبدالله الدوري، ضمن منافسات دوري روشن.

وسجل ثنائية الاتحاد في هذا اللقاء، كل من كريم بنزيما في الدقيقة 55 وستيفن بيرجوين في الدقيقة 91، بينما أحرز هدف النصر الوحيد في هذا الكلاسيكو، نجمه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 57.

الاتحاد يتربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي

بعد هذا الفوز، تربع النمور على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 36، بينما توقف رصيد العالمي عند النقطة 25 محتلًا بهم المركز الرابع.

ويرصد لكم الموجز، فيما يلي، جدول ترتيب الدوري السعودي بالكامل بعد فوز الاتحاد على النصر اليوم.

الاتحاد يتربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الاتحاد 36 نقطة.

2- الهلال 31 نقطة

3- القادسية 28 نقطة

4- النصر 25 نقطة

5- الشباب 23 نقطة

6-الرياض 21 نقطة

7- الأهلي 20 نقطة

8- الخليج 19 نقطة

9- التعاون 18 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الرائد 14 نقطة.

12- العروبة 13 نقطة.

13- الأخدود 12 نقاط.

14- الاتفاق 12 نقاط.

15- الخلود 10 نقاط.

16- الوحدة 9 نقاط.

17- الفيحاء 8 نقاط.

18- الفتح 6 نقاط.

موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على النصر

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد غريمه الهلال يوم 7 يناير 2025، في ربع نهائي كأس الملك السعودي بهذا الموسم 2024-2025، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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