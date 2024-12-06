بث مباشر مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي.. لحظة بلحظة

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة الاتحاد ضد النصر المرتقبة بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

تبقى ساعات قليلة على انطلاق مباراة الاتحاد ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

موعد و بث مباشر مباراة الاتحاد ضد النصر

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الاتحاد المنتظرة في دوري روشن، مساء يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وتبدأ صافرة هذه القمة السعودية بث مباشر، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد النصر

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد النصر

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد ضد النصر، عبر شاشة SSC السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات SSC على النايل سات كالآتي:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523. الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد النصر

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة النصر ضد الاتحاد فور انطلاق المباراة.

تشكيل النصر ضد الاتحاد

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل النصر ضد الاتحاد كالآتي.

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- إيميرك لابورت- سالم النجدي

الوسط: عبد الرحمن غريب- مارسيلو بروزوفيتش- عبد الله الخبيري.

الهجوم: ساديو ماني- تاليسكا- أنجيلو جابرييل “كريستيانو رونالدو”.

تشكيل الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يقود بنزيما تشكيل الاتحاد ضد النصر الذي من المتوقع أن يأتي على هذا النحو..

حراسة المرمي: رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي ومهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينهو، حسام عوار وعبد الإله هوساوي.

خط الهجوم: كريم بنزيما وستيفن بيرجوين.

الصراع يشتد بين رونالدو وبنزيما في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

اشتد الصراع بين رونالدو وبنزيما في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الذي يأتي على هذا النحو..

- ميتروفيتش - الهلال - 12 هدفًا.

- رونالدو - النصر - 9 أهداف.

- كريم بنزيما - الاتحاد - 9 أهداف.

- حسام عوار - الاتحاد - 7 أهداف.

- عبد الله آل سالم - الخليج - 7 أهداف.

- جورج نكودو - ضمك - 7 أهداف.

- تاليسكا - النصر - 6 أهداف.

- موسي بارو - التعاون - 6 أهداف.

- عبد الرزاق حمد لله - الشباب - 5 أهداف.

- أوباميانج - القادسية - 5 أهداف.

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