الأهلي في قبضة العملاق البرازيلي.. رحلة من الخسارة إلى المجد في مونديال الأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، بولاية ميامي الأمريكية، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى، التي تضم أندية بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية، في 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، ويمثل الكرة العربية في مونديال الأندية 2025 5 فرق، "الأهلي - الهلال - العين الإماراتي - الترجي التونسي، الوداد المغربي".

الأهلي وبالميراس البرازيلي

تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق البرازيلية

واجه الأهلى، الفرق البرازيلية، 6 مرات، تلقى الهزيمة خلال 5 مباريات، وفاز بمباراة واحدة بركلات الترجيح، قبل مواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025.

ديسمبر 2006.. الأهلي - إنترناسيونالي الأمريكي

خسر فريق الأهلي، من نظيره إنترناسيونالي الأمريكي في نهائي مونديال الأندية، بثنائية مقابل هدف في طوكيو، وتوج

إنترناسيونالي باللقب على حساب برشلونة.

2012.. الأهلي - كورنثيانز البرازيلي

تلقى الأهلي، هزيمة من كورنثيانز البرازيلي، بعدما تأهل إلى نصف النهائي في كأس العالم للأندية، بنتيجة 1-0،

وواجه كورنثيانز، نظيره تشيلسي في النهائي، ويفوز بهدف نظيف، وخسر الأهلي المركز الثالث أمام مونتيري 2-0.

2020.. الأهلي - بالميراس

نجح الأهلي، في تحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفاز الأحمر بركلات الترجيح 3-2.

2021.. الأهلي - بالميراس

وواجه الأهلي، بالميراس مجددًا، في نسخة 2021 من كأس العالم للأندية، في نصف النهائي أيضًا.

في 8 فبراير 2022، تلقى الأهلي للهزيمة أمام بالميراس، بهدفين دون رد سجلهما رافاييل فيجا ودودو، على استاد آل نهيان في الإمارات.قبل أن يحقق الأهلي البرونزية الثالثة له، بفوزه على الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث.

ديسمبر 2023.. الأهلي - فلومينينسي البرازيلي

تأهل فلومينينسي البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، إلى نهائي مونديال الأندية لكرة القدم بفوزه على الأهلي المصري، بطل أفريقيا، بهدفين نظيفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

الأهلي ثاني أكثر مشاركة في مونديال الأندية

أوكلاند سيتي النيوزيلندي 9 مرات (2006- 2009-2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016-2017).

الأهلي 7 مرات (2005-2006-2008-2012-2013-2020-2021).

ريال مدريد الإسباني 5 مرات (2000-2014- 2016- 2017-2018).

برشلونة الإسباني 4 مرات (2006-2009-2011-2015).

باتشوكا المكسيكي 4 مرات (2007- 2008 -2010 -2017).

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية

يحصل كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة، على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة.

هناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.

حامل لقب البطولة سيحصل على 100 مليون دولار.

وتسعى الفيفا لتحقيق عائدات تصل إلى 2 مليار دولار من البطولة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركتين رئيسيتين، مع توقعات بالإعلان عن شراكات إضافية قريبًا مع شركات أخرى.

نظام مونديا الأندية 2025

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، فى ميامي، بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.

وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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