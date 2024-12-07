بث مباشر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي.. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر مباراة الأهلي والتعاون، التي تقام على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن 2024-2025.

ويتواجد أهلي جدة، في المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، متقدمًا على التعاون صاحب المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

أهلي جدة

بث مباشر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

د23: خلال دقيقة، موسى بارويسجل الهدف الثاني لفريق التعاون، لتصبح النتيجة 2-0.

د22: الهدف الأول لفريق التعاون، عن طريق جواو بيدرو.

د1: انطلاق مباراة أهلي جدة والتعاون.

تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - سعد بالعبيد.

خط الوسط: زياد الجهني - أليكساندر - روبرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - آيفان توني.

بث مباشر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لـ مباراة أهلي جدة والتعاون في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية، الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والتعاون، عبر قناة SSC SPORT HD1.

جدول ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي:

الاتحاد - (المباريات: 13 - الأهداف: 32 - النقاط: 36) الهلال - (المباريات: 12 - الأهداف: 31 - النقاط: 31) القادسية - (المباريات: 13 - الأهداف: 19 - النقاط: 28) النصر - (المباريات: 13 - الأهداف: 25 - النقاط: 25) الشباب - (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 23) الرياض - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 21) الأهلي - (المباريات: 12 - الأهداف: 16 - النقاط: 20) الخليج - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 19) التعاون - (المباريات: 12 - الأهداف: 12 - النقاط: 18) ضمك - (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 15) الاتفاق - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 15) الرائد - (المباريات: 12 - الأهداف: 16 - النقاط: 14) العروبة - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) الأخدود - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) الخلود - (المباريات: 13 - الأهداف: 15 - النقاط: 10) الوحدة - (المباريات: 13 - الأهداف: 17 - النقاط: 9) الفيحاء - (المباريات: 13 - الأهداف: 9 - النقاط: 8) الفتح - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 6)

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