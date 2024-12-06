كأس العالم للأندية يقرب نجم منتخب مصر من النادي الأهلي.. ماذا حدث؟

بدأ النادي الأهلي البحث عن التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية والصيفية من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر قبل كأس العالم للأندية.

وأجريت قرعة كأس العالم للأندية مساء أمس الخميس 4 ديسمبر الجاري والتي أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي.

وتضمنت مجموعة النادي الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية كل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي فضلًا عن إنتر ميامي بقيادة لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي.

وشهدت الساعات الماضية اجتماعات مكثفة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة الكرة بالقلعة الحمراء بالإضافة للمدير الفني السويسري مارسيل كولر لمناقشة احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

تريزيجيه يقترب من النادي الأهلي في الصيف

وعلم " الموجز " أن النادي الأهلي وضع اسم اللاعب محمود حسن تريزيجيه جناح نادي الريان القطري والمُعار من صفوف طرابزون سبور التركي على رأس أولوياته لضمه في الصيف.

محمود حسن تريزيجيه - النادي الأهلي

وأكدت المصادر داخل النادي الأهلي أن هناك تمسك كبير بالتعاقد مع تريزيجيه في الفترة المقبلة خاصًة أن السويسري مارسيل كولر مقتنع بإمكانياته الفنية والبدنية.

وأشارت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد وجود مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي النادي الأهلي مع تريزيجيه لإقناعه بالعودة لصفوف القلعة الحمراء قبل منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد بطل جنوب أفريقيا

ومن جهة أخرى يواصل الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد نادي أورلاندو بيراتس في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد أورلاندو بيراتس ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة بمدينة جوهانسبرج.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس

المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم

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