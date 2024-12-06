محمد صلاح في النادي الأهلي.. وفيفا كلمة السر بسبب المونديال

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرصة ذهبية إلى النادي الأهلي للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح قائد نادي ليفربول الإنجليزي في الصيف.

وأجريت مساء أمس قرعة كأس العالم للأندية في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستقام في يونيو 2025 حيث أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى.

النادي الأهلي يصطدم بـ ميسي في كأس العالم

ووضعت قرعة كأس العالم للأندية فريق النادي الأهلي ضمن المجموعة التي تشمل إنتر ميامي الأمريكي فضلًا عن بورتو البرتغالي وأيضًا بالميراس البرازيلي.

وستكون ضربة البداية لـ النادي الأهلي هو اللقاء الافتتاحي للبطولة العالمية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه كوكبة من النجوم العالمية أبرزها ليونيل ميسي.

فيفا يمنح فرصة ذهبية لـ النادي الأهلي للتوقيع مع محمد صلاح

وأعلن "فيفا" في وقت سابق عن منح الضوء الأخضر للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ضم عدد من اللاعبين لصفوفها لمدة شهر واحد فقط لتمثيلها في المسابقة العالمية.

وهذا القرار قد يمنح النادي الأهلي فرصة للتفكير في بعض اللاعبين العالمين لضمهم خلال الفترة المقبلة على رأسها الدولي المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول بإنتهاء الموسم الجاري وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

محمد صلاح- ليفربول

ويعتبر محمد صلاح واحدًا من النجوم العالمية في الوقت الحالي إن لم يكن الأفضل في الموسم الجاري في ظل تألقه اللامع مع فريق الريدز سواء ببطولة الدوري الإنجليزي أو كأس العالم للأندية.

ومن المحتمل أن يناقش مسئولو النادي الأهلي التفكير في الأمر على الرغم من الرقم الخيالي الذي يحصل عليه محمد صلاح مع فريق ليفربول كونه أحد أفضل اللاعبين بالمريميرليج .



تصنيف الأندية في كأس العالم للأندية 2025

التصينف الأول: مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، سي آر فلامينجو (البرازيل)، سي بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين). فلومينينسي (البرازيل).

التصنيف الثاني: تشيلسي (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنترناسيونالي ميلانو (إيطاليا)، إف سي بورتو (البرتغال)، أتلتيكو مدريد. (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، سالزبورج (النمسا).

التصنيف الثالث: الهلال (المملكة العربية السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب). مونتيري (المكسيك)، كلوب ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

التصنيف الرابع: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، العين (الإمارات العربية المتحدة)، الترجي الرياضي التونسي (تونس)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى



1- بالميراس

2- بورتو

3- الأهلي

4- إنتر ميامي

المجموعة الثانية



1-باريس سان جيرمان

2- أتليتكو مدريد

3- بوتافوجو

4- سياتل

المجموعة الثالثة



1- بايرن ميونخ

2- أوكلاند سيتي

3- بوكا جونيورز

4- بنفيكا

المجموعة الرابعة

1- فلامينجو

2- الترجي

3- تشيلسي

4-ليون

المجموعة الخامسة

1- ريفر بليت

2- أوروا

3- مونتيري

4- انتر ميلان

المجموعة السادسة

1- فلومينينسي

2- بروسيا دورتموند

3- أولسان

4- ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي

2- الوداد

3- العين

4- يوفنتوس

المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد

2- الهلال

3- باتشوكا

4- سالزبورج

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