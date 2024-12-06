الأهلي يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادًا لأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في جنوب إفريقيا اليوم الجمعة، وذلك قبل مواجهته المرتقبة ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم غدٍالسبت.

ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية كل ما يخص هذه المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيرتس الجنوب إفريقي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز منفرصه في التأهل إلى الأدوار المقبلة.



بعثة الأهلي تصل جنوب إفريقيا

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، الماضي حيث كان في استقبالهم أجواء حماسية من جماهيرالنادي المقيمة في جنوب إفريقيا.



تفاصيل مران الأهلي الأيام الماضية



ومنذ وصولهم، بدأ الفريق في التحضير المكثف لمواجهة أورلاندو، حيث خاض مرانه الأول على ملعب بيدفيست، الذي شهد تدريبات شاقة تهدف إلىرفع مستوى اللياقة البدنية والتركيز الفني.

الأهلي

وقبل انطلاق المران، عقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة نظرية مع اللاعبين، حيث تناول فيها كافة الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة.

وشدد كولر على أهمية الانضباط والالتزام خلال المباراة، كما حث اللاعبين على استغلال الفرص المتاحة وتحقيق الفوز.

وأثناء التدريب، تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، حيث بدأت التدريبات بعمليات إحماء مكثفة، تلتها تدريبات بدنية لتعزيز قوة التحمل.

ثم انتقل الفريق إلى الجوانب الخططية، حيث تم التركيز على تنمية المهارات الهجومية والدفاعية. وشهدت فقرة التسديد على المرمى حماسًا كبيرًا مناللاعبين، الذين أظهروا إصرارًا على تقديم أداء متميز في المباراة القادمة.

كما حضر المران أحمد شديد، قنصل مصر في جنوب إفريقيا، الذي أعرب عن دعمه للفريق وتمنياته لهم بالتوفيق في المباراة.

ويُعتبر هذا الدعم معنويًا مهمًا للاعبين، حيث يساهم في رفع روحهم المعنوية قبل خوض غمار المنافسة.

الأهلي



موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا



ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة .

وستكون هذه المباراة منقولة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع جمهور الأهلي إلى رؤية أداء قوي ومتميز من لاعبيهم، حيث يأملون في تحقيق الفوز الذي سيعزز من موقف الفريق في البطولة القارية.

وتعتبر هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا للفريق، حيث يسعى الأهلي إلى استعادة أمجاده في دوري أبطال إفريقيا، وهو اللقب الذي يعتبر من الألقابالمفضلة للنادي.

وتتمنى جماهير القلعة الحمراء أن يكون الأهلي في أفضل حالاته وأن يحقق النتائج المرجوة، مما سيعزز من ثقة الفريق في قدراته ويمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشواره بالبطولة.

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