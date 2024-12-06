تشكيل النادي الأهلي المتوقع ضد أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي على تشكيل المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة ضد أورلاندو بيراتس في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بمدينة جوهانسبرج.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه نادي أورلاندو بيراتس يوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تغييرات محتملة في تشكيل النادي الأهلي ضد أورلاندو بيراتس

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس متوازنًا بين الهجوم والدفاع، حيث يدرك مارسيل كولر، المدير الفني، أهمية استغلال منافسه لعوامل الأرض والجماهير لصالحه.

يسعى كولر إلى الاستمرار في تثبيت تشكيلة الأهلي بشكل دائم مع بعض التغييرات الطفيفة فقط حسب ظروف الإصابات أو الغيابات بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل المارد الأحمر المتوقع عودة إمام عاشور لخط الوسط.

النادي الأهلي

يطمح كولر أيضًا إلى إحداث مفاجأة لمنافسيه من خلال وسام أبو علي في مركز الهجوم، حيث يعتزم المدرب السويسري بجدية الاعتماد على الفلسطيني سواء منذ بداية المباراة أو في أحد مراحلها.

وخلال التدريب الأخير للأهلي، تم التركيز على تدريب المهاجمين على استغلال الفراغات خلف دفاعات الفريق المنافس والاستعداد للهجمات المتوقعة من لاعبي أورلاندو، بهدف تسجيل هدف مفاجئ قد يفاجئ بطل جنوب أفريقيا.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع ضد أورلاندو بيراتس

ويقدم " الموجز " تشكيل النادي الأهلي المحتمل في مواجهة أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيي عطية الله، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وخالد عبد الفتاح

في خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، وكوكا

في خط الهجوم: حسين الشحات، وكهربا «وسام أبو علي»، وطاهر محمد طاهر

قائمة النادي الأهلي لمواجهة بطل جنوب أفريقيا

المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: رامي ربيعة – أشرف داري – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمرالساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – طاهر محمد – وسام أبو علي – كهربا – رضا سليم



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