أول تعليق من الأهلي على قرعة كأس العالم للأندية 2025.. تغيير متوقع

علق خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، على نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025، من خلال تصريحاته عبر قناة "الأهلي" والتي يرصدها لكم الموجز فيما يلي.

وقال خالد مرتجي في تصريحاته: "مهما أقول الواحد (جسمه بيقشعر) الفخر الذي أشعر به وانتمائي لمؤسسة عظيمة مثل النادي الأهلي، الحمد لله أن شيء يحدث مثل ذلك في عهد مجلسنا بقيادة محمود الخطيب، الناس تتحدث عن الأهلي بشكل جيد سواء إنفانتيو او غيره".

وأضاف: "ربنا كرمنا في القرعة لأنك ستصنع تاريخ كبير، أول نسخة من كأس العالم للأندية تلعب المباراة الأفتتاحية ضد إنتر ميامي لا يوجد شك أن هذا يشرفنا كمصريين وأهلاوية وأفارقة".

تغير متوقع لموعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وتابع: " قال لي سكرتيرعام الفيفا بعد قرعة كأس العالم للأندية مباشرة أن مباراة إنتر ميامي ستكون مواجهة قوية جدًا وحدث تاريخي وموعد اللقاء غير جيد الساعة 12 يجب أن ُتلعب الساعة 8 مساءً ونريد إقامتها يوم السبت بدلاً من الأحد وسيكون هناك تنسيق في هذا الأمر".

واختتم: "لا يوجد شيء اسمه قرعة سهلة، 32 ناديًا على مستوى العالم كلهم مستوى أول، جمهورنا يجب أن يكون معنا لأن هذا هو الدافع والسند والحصن".

تعليق ناري من محمد الشناوي على قرعة كأس العالم للأندية 2025

وقال محمد الشناوي: “ الأهلي يتواجد بمجموعة متوازنة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام العام القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن المجموعة تضم فرقًا كبيرة”.

وأوضح أن الأهلي لديه خبرة المباريات الكبيرة، خاصة أنه سبق وأن واجه بالميراس البرازيلي، وأن الفريق لديه فرصة لتقديم عروض قوية والذهاب إلى مكان مميز في البطولة، لكن الهدف الأساسي هو التركيز على تجاوز الدور الأول كمرحلة أولى بالبطولة.

وأشار إلى أن الفريق سوف يستعد جيدُا لهذه المواجهات، وأن كل فرق المجموعة قوية، ولديها عناصر مميزة، وأن اللاعبين حرصوا على متابعة القرعة معًا، وتمنوا مواجهة فريق إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي، ولديهم رغبة في مواجهة فرق عالمية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس، بعد أن سبق للنادي مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني.

وأكد الشناوي أن مشاركة الأهلي وسط هذه الكوكبة من الأندية العالمية تدعو للفخر الشديد، من جانب الجهاز الفني واللاعبين والمسئولين والجماهير، وأن البطولة فرصة لرفع اسم الأهلي في المحافل العالمية، خصوصًا بعد النجاحات العديدة للفريق في إفريقيا.

وأكمل أن الأجواء في البطولات الكبيرة فرصة لإظهار قدرات اللاعبين، وأن هناك فترة طويلة متبقية على انطلاق البطولة، وأن النادي طموحاته كبيرة في المنافسة بشكل عام، والأهلي يضع نصب عينه العمل على إحراز البطولات والوصول إلى أفضل ما يكون.

ونوه أن الفريق لديه مباراة هامة أمام أورلاندو، وسوف يغلق صفحة القرعة تمامًا، ويصب كامل التركيز في العمل على تخطي المنافس الجنوب إفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشدد على أن جمهور الأهلي يمثل الدافع الأكبر للفوز بكل المباريات، وأن كل منظومة الكرة بالنادي تعمل على إسعادهم بالبطولات والإنجازات.

اقرأ أيضًا:

تعليق ساخر من أفشة على مواجهة ميسي في كأس العالم للأندية 2025

السجل الذهبي للمتوجين بلقب كأس العالم للأندية عبر التاريخ.. ريال مدريد يتصدر