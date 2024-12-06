محمد صلاح وميسي ضد النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.. ما القصة؟

أصبح النادي الأهلي في مواجهة قوية أمام منافسه نادي إنتر ميامي الأمريكي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 الذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهات قوية لـ النادي الأهلي ضد أندية بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بالمجموعة الأولى من المسابقة العالمية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 نادِ في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة إنفانتينو إقامتها كل 4 مواسم.

النادي الأهلي في مواجهة ميسي بكأس العالم للأندية

وسيكون لاعبو النادي الأهلي على موعد مع مواجهة أحد أساطير كرة القدم العالمية إن لم يكن الأسطورة الأول ليونيل ميسي قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي- إنتر ميامي

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد انضم إلى صفوف نادي إنتر ميامي في الصيف قبل الماضي قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وانضم مؤخرًا الأوروجوياني لويس سواريز إلى صفوف النادي الأمريكي بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد الإسباني وذلك عقب رحلة مثمرة مع ناديي برشلونة وليفربول.

إنتر ميامي يستهدف التعاقد مع محمد صلاح قبل مواجهة النادي الأهلي

وفي الوقت ذاته زعمت تقارير صحفية عالمية عن رغبة نادي إنتر ميامي الأمريكي في التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول عقب انتهاء الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه بدايًة من شهر يناير المقبل دون العودة لناديه.

محمد صلاح- ليفربول

وبذلك قد يكون محمد صلاح على مواجهة محتملة رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع فريق إنتر ميامي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو القادم.

وستنطلق بطولة مونديال الأندية في ثوبها الجديد بمشاركة 32 فريقاً في دور المجموعات بدلاً من 7 فرق في النظام الجديد، وتضم كل مجموعة 4 فرق ويلعب كل فريق 3 مباريات قبل تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى دور الـ 16.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



ويعرض “ الموجز ” نتائج قرعة كأس العالم للأندية والتي شهدت مجموعات من العيار الثقيل بين الفرق المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

1- بالميراس

2- بورتو

3- الأهلي

4- إنتر ميامي

المجموعة الثانية

1-باريس سان جيرمان

2- أتليتكو مدريد

3- بوتافوجو

4- سياتل

المجموعة الثالثة

1- بايرن ميونخ

2- أوكلاند سيتي

3- بوكا جونيورز

4- بنفيكا

المجموعة الرابعة

1- فلامينجو

2- الترجي

3- تشيلسي

4-ليون

المجموعة الخامسة

1- ريفر بليت

2- أوروا

3- مونتيري

4- انتر ميلان

المجموعة السادسة

1- فلومينينسي

2- بروسيا دورتموند

3- أولسان

4- ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي

2- الوداد

3- العين

4- يوفنتوس

المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد

2- الهلال

3- باتشوكا

4- سالزبورج

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