مجموعة بيراميدز.. الترجي يتعادل سلبيا ضد ساجرادا الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة الترجي ضد ساجرادا الأنجولي ، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

حاول فريق الترجي التونسي، تحقيق الفوز خلال هذه المباراة ومارس ضغط كبيرعلي خصمه ولكن غابت الفاعلية الهجومية، وحقق الترجي الفوز في الجولة الأولي علي فريق دجوليبا المالي، برباعية نظيفة بملعب حماد العقربي في مستهل مشواره بدور المجموعات للبطولة.

تشكيل الترجي التونسي ضد ساجرادا

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الترجي التونسي ضد نظيره ساجرادا الأنجولي وجاء كالأتي..

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة – حمزة الجلاصي – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة.



خط الوسط: روجير أهولو – عبد الرحمن كوناتي – سيف تقا.



خط الهجوم: إلياس موكوانا – رودريجو رودريجيز – يوسف البلايلي.

مجموعة الترجي التونسي في دوري الأبطال

يلعب فريق الترجي التونسي، ضمن مجموعة تضم ساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي وبيراميدز المصري، ويلتقي بعد غد الأحد الموافق 8 ديسمبر2024، فريق بيراميدز ضد دجوليبا ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الترجي التونسي

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

يشهد غدا السبت عدد من المواجهات القوية في دوري أبطال أفريقيا بين كبار القارة وتأتي مواعيدها كما يلي..

الأهلي المصري ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي - 3 مساء بتوقيت القاهرة

مانيما انيون بطل الكونغو ضد الرجاء المغربي - 3 مساء بتوقيت القاهرة

استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار ضد شباب بلوزداد الجزائري - 6 مساء بتوقيت القاهرة

الجيش الملكي المغربي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - 9 مساء بتوقيت القاهرة

مولودية الجزائر ضد يانج أفريكانز التنزاني - 9 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا

يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، والتي تبث المباريات عبر عدد من القنوات.

اقرأ أيضًا:

تعليق ساخر من أفشة على مواجهة ميسي في كأس العالم للأندية 2025

السجل الذهبي للمتوجين بلقب كأس العالم للأندية عبر التاريخ.. ريال مدريد يتصدر











