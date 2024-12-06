موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الليجا والقنوات الناقلة

مواجهة قوية يترقبها عشاق الكرة الإسبانية، حينما يلتقي فريق برشلونة ضد ريال بيتيس ، ضمن مباريات الجولة الـ 16، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي نجوم فريق برشلونة لتحقيق الفوز خلال هذه المواجهة الهامة للحفاظ علي صدارة ترتيب الدوري الإسباني التي يحتلها الفريق برصيد 37 نقطة خاصة في ظل ملاحقة غريمه اللدود ريال مدريد الذي يحتل مركز الوصيف برصيد 33 نقطة.

موعد قمة برشلونة ضد ريال بيتيس

يأتي موعد قمة برشلونة ضد ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإٍسباني للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة 5:15 مساء غد السبت الموافق 7 ديسمبرالجاري.

القنوات الناقلة لقمة برشلونة ضد ريال بيتيس

يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

برشلونة ضد ريال بيتيس

مواعيد مباريات الدوري الاسباني

وضمن اطار مباريات الدوري الاسباني يلعب ريال مدريد ضد جيرونا، في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الليجا للموسم الجاري 2024-2025، و ذلك في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت الموافق 7 ديسمبرالجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة ضد ريال بيتيس والذي يأتي على النحو التالي:

1.نادي برشلونة، 37 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 26 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. ريال بيتيس، 20 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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