تاريخ مواجهات النادي الأهلي أمام ميسي قبل صدام كأس العالم للأندية

ضرب النادي الأهلي موعدًا ناريًا مع إنتر ميامي الأمريكي المحترف ضمن صفوفه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووضعت قرعة مونديال الأندية النادي الأهلي في مواجهة مع منافسه إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك يوم 15 من شهر يونيو الجاري حيث سيكون اللقاء الافتتاحي للبطولة.

تاريخ مواجهات النادي الأهلي أمام ليونيل ميسي

واجه النادي الأهلي ليونيل ميسي تاريخيًا مرتين عندما كان يلعب مع نادي برشلونة الإسباني.

المباراة الأولى كانت في عام 2007، ضمن احتفالية المئوية لـ النادي الأهلي في 24 أبريل، انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-0 على ستاد القاهرة الدولي.

ميسي والنادي الأهلي

أما اللقاء الثاني بين الأهلي وليونيل ميسي كان في 26 يوليو 2009 في بطولة كأس ويمبلي الودية، حيث قاد ميسي برشلونة للفوز 4-1، وسجل هاني العجيزي هدف النادي الأهلي الوحيد.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

ويعرض “ الموجز ” نتائج قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت مساء أمس بولاية ميامي على النحو التالي :



المجموعة الأولى

1- بالميراس

2- بورتو

3- الأهلي

4- إنتر ميامي

المجموعة الثانية

1-باريس سان جيرمان

2- أتليتكو مدريد

3- بوتافوجو

4- سياتل

المجموعة الثالثة

1- بايرن ميونخ

2- أوكلاند سيتي

3- بوكا جونيورز

4- بنفيكا

المجموعة الرابعة

1- فلامينجو

2- الترجي

3- تشيلسي

4-ليون

المجموعة الخامسة

1- ريفر بليت

2- أوروا

3- مونتيري

4- انتر ميلان

المجموعة السادسة

1- فلومينينسي

2- بروسيا دورتموند

3- أولسان

4- ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة

1- مانشستر سيتي

2- الوداد

3- العين

4- يوفنتوس

المجموعة الثامنة

1- ريال مدريد

2- الهلال

3- باتشوكا

4- سالزبورج

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

ومن جهة أخرى يواصل النادي الأهلي استعدادته القوية لمواجهة أورلاند بيراتس في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي ضد بطل جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة.

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