موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف أنفيلد رود، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ونظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق ليفربول، نظيره فولهام، يوم السبت 14 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة البريميرليج.

ليفربول وفولهام

ويأتي فريق ليفربول، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 35 نقطة، بعد خوض 14 جولة حتى الآن، حيث حقق 11 انتصارًا، تعادلين وهزيمة واحدة فقط.

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تم تأجيل ديربي الميرسيسايد الذي يجمع بين إيفرتون وليفربول، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت، على ملعب "جوديسون بارك"، في الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت "القاهرة"، في الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود عاصفة ثلجية قاسية.

وأصدر نادي إيفرتون بيانًا رسميًا عبر حسابه، أكد خلاله تأجيل مبارة إيفرتون أمام ليفربول إلى أجل غير مسمى، بسبب “عاصفة داراج” التي ضربت المملكة المتحدة.

كما أدت العاصفة إلى تأجيل مباراتين في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، حيث لم تقم مباراة كارديف سيتي ضد واتفورد، ومباراة بليموث أرجايل ضد أكسفورد يونايتد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول وفولهام، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2024-2025، لذا يمكنك مشاهدة المباراة عبر قناة bein SPORTS 1.

موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ليفربول، مواجهة قوية أمام نظيره جيرونا الإسباني، يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق ليفربول، جدول ترتيب مجموعة دوري أبطال أوروبا، برصيد 15 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية.

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