رئيس بورتو يكشف مكافآت كأس العالم للأندية ويعلق علي مواجهة الأهلي

أخبار كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة لازالت تسيطر علي الأجواء الرياضية العالمية في ظل مشاركة عدد كبير من أكبر أندية العالم بالنسخة الافتتاحية للبطولة صيف 2025 بالولايات المتحدة.

وأكد أندريه فيلاش بواش، رئيس نادي بورتو البرتغالي، أن ناديه فخور بالمشاركة في البطولة ويترقب حقيقة الأرقام المتداولة حول مكافآت بطولة كأس العالم للأندية 2025 مشيرا إلي أنها غير واقعية وأقل بكثير من المتوقع.

رئيس بورتو يكشف الأرقام الحقيقية لمكافآت كأس العالم للأندية

وقال بواش في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن جمعية الأندية الأوروبية تجري اتصالات مع الاتحاد الدولي "فيفا" من أجل معرفة الجوائز وتوزيعها بشكل أفضل، وهي تقدر ما بين 16 و20 مليون يورو لكل مشارك ثم تزيد وفقا للنتائج التي يحققها الفريق.

وأضاف بواش: "مكافآت كأس العالم للأندية جاءت أقل بكثير من التوقعات الأولية، ولكنها مهمة لنا كنادي بورتو في ظل غيابنا عن المشاركة بدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، وكانت تقارير صحفية قد أعلنت أن مكافآت كأس العالم للأندية 2025، ستصل إلى 50 مليون يورو لكل فريق مشارك في البطولة في نسختها الافتتاحية.

بورتو

رئيس بورتو يعلق علي قرعة كأس العالم للأندية ومواجهة الأهلي

قال رئيس نادي بورتو أنا سعيد جدًا بالتواجد في هذه المسابقة وفخورون جدًا، لقد فزنا بالإنتركونتيننتال مرتين ونريد أن نشارك بقوة في هذه المسابقة و نكرر تلك الإنجازات ونحترم جميع الفرق بمجموعتنا سواء بالميراس أو انتر ميامي أو الأهلي.

بورتو يواجه الأهلي بكأس العالم للأندية

يتواجد فريق بورتو البرتغالي ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة الأهلي، بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي ،ويبدأ بورتو البرتغالي رحلته في البطولة بمواجهة فريق بالميراس البرازيلي، بينما يفتتح الأهلي البطولة بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وجود 8 مجموعات يرصدها الموجز، وجاءت كالتالي..

المجموعة الأولى تضم أندية بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية تضم أندية باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي وسياتل الأمريكي.

المجموعة الثالثة تضم أندية بايرن ميونخ، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيورز، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة تضم أندية فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، ليون المكسيكي، الترجي التونسي.

المجموعة الخامسة تضم أندية ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة تضم أندية فلومنينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند، أولسان الكوري الجنوبي، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة تضم أندية مانشستر سيتي، يوفنتوس، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة تضم أندية ريال مدريد، ريد بول سالزبورج، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

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