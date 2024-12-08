ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه في بيان رسمي.. تفاصيل مثيرة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، رسميًا عن إصابة نجمه الفرنسي فيرلاند ميندي خلال مباراة جيرونا في منافسات الدوري الإسباني.

حقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "استاد مونتيليفي"، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-25.

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ميندي

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فيرلاند ميندي من قبل الجهاز الطبي، تبين أنه يعاني من إصابة عضلية في عضلات الفخذ الرباعية اليمنى".

وسقط ميندي على أرض الملعب ولم يتمكن من الاستمرار بسبب آلام عضلية، ليحل محله اللاعب فران جارسيا.

فيرلاند ميندي- ريال مدريد

وفيما يتعلق بمشاركة ميندي في مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، قال المدرب أنشيلوتي: "سنقوم بتقييم حالته، ويبدو أن الإصابة عضلية، لذا لن يشارك ميندي في مباراة أتالانتا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، جمعها من 11 فوزًا، 3 تعادلات، و2 خسارة، حيث سجل الفريق 34 هدفًا وتلقى 13.

جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2024/2025

ويعرض " الموجز " جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد ضد جيرونا كالتالي:

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11 ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. إشبيلية، 19 نقطة.

13. لاس بالماس، 18 نقطة.

14. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد للمواجهة المرتقبة أمام نادي أتالانتا الإيطالي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام منافسه نادي أتالانتا في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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