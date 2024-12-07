مدرب ريال مدريد: المدرب هو المسؤول الأول عن النتائج.. والنقد أمر مقبول

تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن المباراة المنتظرة ضد جيرونا، والتي ستقام يوم السبت في الجولة السادسة عشر من الليجا، مشيرًاإلى أن اللقاء سيكون معقدًا.

وأوضح المدرب الإيطالي مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي أن جيرونا يقدم أداءً جيدًا، كما يشارك أيضًا في دوري أبطال أوروبا.

وفي السطور التالية يستعرض الموجز كل ما قاله كارلو أنشيلوتي عن هذه المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وجيرونا.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي تواجه الفريق الملكي، قال أنشيلوتي: "يجب أن نتقبل هذا الأمر، فالفريق ليس في أفضل حالاته".

وأضاف "كما هو معتاد في كرة القدم، المدرب هو المسؤول الأول عن النتائج، والنقد أمر مقبول وأتفهمه جيدًا، وأحيانًا يكون دافعًا للتحفيز".

موعد عودة فينسيوس

وعند سؤاله عن حالة اللاعب فينيسيوس، أكد أنشيلوتي: "لقد تعافى بشكل جيد، لكنه لن يكون جاهزًا لمواجهة الغد، ولكنه سيكون جاهزًا لمبارياتدوري الأبطال".

وفيما يتعلق بعودة ديفيد ألابا، ذكر المدرب: "لقد ساعدنا كثيرًا في التدريبات، لكنه يحتاج إلى شهر آخر للعودة، وسيكون جاهزًا في يناير المقبل".

وفيما يخص الصعوبات التي يواجهها ريال مدريد أمام الفرق التي تعتمد على الضغط العالي، أوضح أنشيلوتي: "صحيح أن ليفربول وأتلتيك بلباويمتلكان شجاعة كبيرة، ولتجاوز هذه المشكلة علينا أن نلعب بأسلوب أكثر مباشرة ونبحث عن الكرة الثانية".

وأشار مدرب ريال مدريد إلى أنه "من الأسهل استخدام الكرة الطويلة والقتال على الكرة الثانية، وهذا ما يمكننا فعله في المستقبل، بدلاً من محاولةالخروج بالكرة من الخلف كثيرًا، لقد استخدمنا هذا الأسلوب في نهائيات دوري الأبطال، وتعلمت ذلك جيدًا خلال فترة وجودي في إنجلترا، حيث يمكن لقلبي الدفاع الفوز بالكرة الأولى، لكن الأهم هو ما يحدث عندما تسقط الكرة".



موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري



وفي سياق آخر، يستعد ريال مدريد لمواجهته المقبلة ضد جيرونا في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، بعد أن تعثر الفريق في الجولةالسادسة عشر أمام أتلتيك بلباو وذلك في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويأمل النادي الملكي ريال مدريد في استعادة طريق الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها بهدفين مقابل هدف.

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