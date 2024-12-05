سقوط مفاجئ لـ ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام أتلتيك بلباو في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أقيمت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وانهزم ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 2-1، في الريمونتادا المثيرة التي استضافها ملعب سان ماميس.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

افتتح فريق أتلتيك بلباو التسجيل في هذه المباراة، خلال الدقيقة عن طريق لاعبه ألكس بيرنجوير.

وأدرك ريال مدريد التعادل بهدف نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام، في دقيقة 78، قبل أن يقتنص الهدف الثاني عن طريق لاعبه غوركا غوروزيتا فيالدقيقة 80.

وشهدت هذه المباراة، إلغاء ركلة جزاء لفريق ريال مدريد من حكم الفار، كما أن الفرنسي كيليان مبابي أهدر ركلة أخرى في الدقيقة 68.

وفقد الفريق الملكي ثلاث نقاط هامة في مشواره بالليجا، حيث توقف رصيده عند النقطة 33 متواجداً بهم في وصافة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة ريال مدريد اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني على هذا النحو..

برشلونة، 37 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. ريال بيتيس، 20 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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