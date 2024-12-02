موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل يونايتد في البريميرليج والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ 14، من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ليفربول عن فوز جديد يواصل به سلسلة انتصاراته هذا الموسم محليا وقاريا وكان أخرها الفوز علي مانشستر سيتي بثنائية محمد صلاح وجاكبو ليوسع فارق النقاط مع السيتي إلي 11 نقطة مما يعزز فرصه في التتويج بلقب البريميرليج للموسم الجاري.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

صافرة بداية مباراة فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل الموافق 4 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: كيهيلير

الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - جاكبو - كورتيس جونز.

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 34 نقطة

2- أرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون32 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقاط

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

اقرأ أيضًا:

بيريز يحسم موقف أنشيلوتي مع ريال مدريد وملف الصفقات

النادي الأهلي يوضح حقيقة سفر الصفقة الجديدة إلى النمسا.. تفاصيل



