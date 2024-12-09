تفاصيل جديدة حول مكافآت الأهلي بكأس العالم.. هل يحقق النادي أرباحًا ضخمة؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن معلومات جديدة تخص مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2024، والمكافآت المالية التي ستمنحها الفيفا للأندية المشاركة في هذه النسخة من البطولة.

وجاءت التصريحات لتزيد من حدة التوقعات والتكهنات بشأن الأموال التي سيحصل عليها الأهلي، وهو ما يعكس أهمية البطولة القادمة على صعيد المستويات المالية والفنية ويقدم لكم الموجز كل ما قاله شوبير بشأن هذا الأمر.

20 مليون دولار في الطريق

وبحسب ما أفاد به شوبير في برنامج "مع شوبير" الإذاعي، نقلًا عن تصريحات نائب رئيس نادي الوداد المغربي، كمال الديساوي، فإن الفيفا قرر منح كل فريق مشارك في البطولة مكافأة مالية قدرها 20 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي مليار جنيه مصري.

وهذه المكافأة ستكون متاحة لجميع الأندية المشاركة في البطولة، ومن بينها النادي الأهلي، إذا صحت هذه التصريحات.

وفي حديثه عبر برنامجه، أضاف شوبير: "تصريح السيد كمال الديساوي يفتح الباب أمام التوقعات الكبيرة، حيث أكد أن الفيفا قرر تخصيص هذا المبلغ الكبير لكل الأندية، وهو المبلغ نفسه الذي سيحصل عليه النادي الأهلي إذا كانت تلك المعلومات صحيحة".

كما أشار شوبير إلى أن هذا المبلغ الضخم سيكون له تأثير إيجابي للغاية على خزينة النادي الأهلي، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجهها بعض الأندية في العالم، ما قد يجعل مشاركة الأهلي في هذه النسخة من،كأس العالم للأندية فرصة كبيرة للنادي لتدعيم موارده المالية.

الأهلي

بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات الأهلي في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة ستنطلق في 14 يونيو 2024 وتستمر حتى 13 يوليو من نفس العام، الأهلي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، سيكون أحد الأندية الكبرى المشاركة في هذه النسخة، حيث من المتوقع أن ينافس على المراكز المتقدمة في البطولة.

تبدأ رحلة الأهلي في البطولة بمباراة مثيرة ضد فريق "إنتر ميامي" الأمريكي في 14 يونيو 2024، على أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

ويُعتبر هذا اللقاء من المباريات الاستثنائية، حيث سيلتقي الأهلي بفريق يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو ما يضيف إثارة خاصة للمباراة ويزيد من أهمية المشاركة في البطولة.

الأهلي

مباراة الأهلي وإنترميامي

إذا تمكن الأهلي من الفوز في المباراة الأولى ضد إنتر ميامي، سيتأهل لخوض ثاني مبارياته في البطولة ضد الفريق البرازيلي "بالميراس".

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة في 19 يونيو 2024 على ملعب "ميت لايف" في نيويورك، وستنطلق في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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