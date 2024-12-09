نجم الدوري البلجيكي على رادار النادي الأهلي بطلب كولر.. اسم مفاجأة

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي التعاقد مع اللاعبين المحترفين في الدوري البلجيكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويأمل النادي الأهلي في تعزيز صفوف المارد الأحمر بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

النادي الأهلي يخطط لضم عمر فايد

وعلم " الموجز " أن المدرب السويسري مارسيل كولر طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع عمر فايد، لاعب فريق فنربخشة التركي والمعار إلى بريشكوت البلجيكي.

ورفض المدرب السويسري مارسيل كولر كافة الأسماء المعروضة عليه في الدوري المصري، وطلب ضم الموهبة الشابة عمر فايد لتعزيز صفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

عمر فايد- النادي الأهلي

وعرض مسئولو النادي الأهلي عددًا كبيرًا من مدافعي المارد الأحمر على رأسها مد ربيعة، لاعب سموحة، ومصطفى العش ومحمد إسماعيل، ثنائي زد، بجانب أحمد رمضان بيكهام، لاعب سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يدخل مسئولو النادي الأهلي عن طريق محمد رمضان المدير الرياضي في مفاوضات قوية مع عمر فايد ووكيل أعماله لانتقاله لصفوف الفريق الأحمر.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة

وكان النادي الأهلي قد تعاقد في الصيف الماضي مع الرباعي يوسف أيمن ويحيى عطية الله على سبيل الإعارة بينما أشرف داري و عمر الساعي بنظام الشراء النهائي.

ويستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي السفر إلى قطر لخوض نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننيال أمام أحد الأمريكتين يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

قائمة النادي الأهلي لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

وجاءت قائمة النادي الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

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