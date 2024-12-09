الأهلي يعود للتدريبات اليوم استعداداً لمباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال

يستأنف فريق الكرة بـ النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعداداته لمباراته المرتقبة أمام الفائز من المباراة التي تجمع بين فريق باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

تدريبات قوية للأهلي استعدادا للمباراة

النادي الأهلي، الذي كان قد عاد مؤخراً من جنوب أفريقيا بعد التعادل السلبي مع فريق أورلاندو بايرتس في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سيواصل تدريباته بكل قوة خلال الأيام المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر إلى تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا لمبارياتهم المقبلة، خاصة مع كثافة المباريات وضغطها في الفترة الأخيرة.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية يوم الأحد بعد العودة من جنوب أفريقيا، ليعود اليوم لاستكمال تحضيراته بشكل مكثف لمباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال

سيواجه الأهلي الفائز من المواجهة المنتظرة بين فريق باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، والتي ستقام في الساعات المقبلة.

وتنطلق هذه المباراة في الساعة 8:00 مساءً يوم السبت المقبل على ملعب 974 في الدوحة، ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة بمثابة تحدٍ كبير للفريق الأحمر.

النادي الأهلي

وإذا تمكن الأهلي من الفوز في هذا اللقاء، فإنه سيتأهل لملاقاة ريال مدريد في نهائي كأس الانتركونتيننتال، وهي مباراة ينتظرها عشاق الكرة العالمية على أحر من الجمر.

ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يعد من أبرز الأندية العالمية، ومن ثم فإن مواجهة الأهلي له ستكون بمثابة تحدٍ تاريخي للفريق المصري، الذي يسعى لإضافة إنجاز جديد إلى تاريخه العريق على الصعيد الدولي.

كولر يتحدث عن مباراة أورلاندو بايرتس

ومن جانب آخر، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن رضاه التام عن أداء الفريق في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر إن التعادل مع الفريق الجنوب أفريقي على ملعبه ووسط جماهيره يعتبر نتيجة مرضية بالنظر إلى صعوبة المباراة وظروفها، خاصة أن أورلاندو يعد من أقوى الفرق في المجموعة.

وأضاف كولر أن الأهلي قدم أداءً جيداً في الشوط الثاني، حيث تحسن الفريق بشكل واضح ونجح في السيطرة على زمام المباراة، إلا أن الفرص التي أتيحت له لم تُترجم إلى أهداف.

وأشار المدرب السويسري إلى أن الأهلي كان يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة، إلا أنه لا يجب إغفال قوة فريق أورلاندو الذي يمتلك عناصر مميزة على صعيد الأداء الفردي والجماعي.

كما أكد كولر أن المباراة كانت صعبة للغاية في ظل الطقس الحار والرطوبة المرتفعة، مما أثر بشكل كبير على أداء اللاعبين.

وأكد كولر أن النادي الأهلي يملك فرصة قوية للتأهل إلى الأدوار التالية من البطولة، رغم التعادل في الجولة الثانية، حيث يتصدر الفريق المجموعة مع فريق أورلاندو بايرتس، ويحتاج إلى مواصلة العمل الجاد والتركيز في المباريات المقبلة.

فريق الأهلي

وأوضح كولر أن المباراة المقبلة للأهلي ستكون مهمة للغاية، وأن الفريق بحاجة إلى الاستعداد الجيد لتحقيق أفضل النتائج في مرحلة المجموعات قبل التفكير في الأدوار الإقصائية.

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