سر غضب عمر كمال عبد الواحد من كولر.. وحقيقة معاقبته في الأهلي

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول حقيقة توقيع غرامة على عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق عن توقيع النادي الأهلي غرامة مالية على عمر كمال عبد الواحد بعد مشادته الكلامية مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

التقطت عدسات المصورين لحظة بعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو، حيث ظهر لاعب المارد الأحمر عمر كمال عبد الواحد غاضبًا من مدربه، مما أثار ردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور الفريق الذي عبّر عن استيائه من تصرف اللاعب.

سر لقطة عمر كمال عبد الواحد مع كولر في الأهلي



ووفقًا لما أكدته بعض المصادر لـ " الموجز" كان هناك اتفاق بين كولر وعمر كمال عبد الواحد حول إحضار هدية من المدرب السويسري، حيث طلب اللاعب شيئًا معينًا وأكد استعداده لتلبية طلبه.

وأشارت إلى أن أن كولر اشترط على اللاعب التألق في المباراة وعدم استقبال أهداف أمام أورلاندو، سواء بالتعادل أو الفوز.

قال كولر لـ عمر كمال عبد الواحد وعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي : "لن أستطيع أن أحضر لك ما اتفقنا عليه".

عمر كمال عبد الواحد - النادي الأهلي

وجاء رد عمر كمال عبد الواحد: "نعم، لا يوجد مثل هذا الكلام"، مما يفسر رد فعل اللاعب، بينما ضحك سامي قمصان، مدرب الفريق، الذي كان بجوارهما.

وأفادت المصادر أن ما يتردد عن توقيع غرامة مالية على عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لـ النادي الأهلي ليس له أساس من الصحة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موافقتها على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراة إنبي في بطولة كأس الرابطة، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر المقبل.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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