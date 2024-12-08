موقف النادي الأهلي من التعاقد مع محمد النني بسبب كأس العالم للأندية

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع الدولي محمد النني نجم نادي أرسنال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي في الصيف المقبل.

وارتبط اسم محمد النني مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الصيف الماضي قبل انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي عقب نهاية عقده مع أرسنال الإنجليزي.

ويبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي التعاقد مع عدد من الصفقات القوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الفترة من 14 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

النادي الأهلي يرفض التعاقد مع محمد النني

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز " أن ما يتردد عن تفكير النادي الأهلي في التعاقد مع محمد النني خلال الميركاتو الصيفي المقبل ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قد رفض فكرة انضمام النني إلى صفوف المارد الأحمر بسبب عامل السن وتراجع مستواه مع الجانرز قبل رحيله.

محمد النني- النادي الأهلي

وتابع المصدر أن هناك أكثر من اسم أجنبي على طاولة مفاوضات النادي الأهلي يفاضل من بينهما السويسري مارسيل كولر من أجل التعاقد معهم على رأسهم التونسي محمد علي بن رمضان.

النادي الأهلي في المجموعة الأولى بالمونديال

وقد أجريت قرعة كأس العالم للأندية في وقت سابق من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية والتي أسفرت عن وقوع النادي الأهلي بالمجموعة الأولى.

ووقع النادي الأهلي مع ثلاثة أندية على رأسهم نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي وبالميراس البرازيلي فضلًا عن بورتو البرتغالي.

مجموعات كأس العالم للأندية بمشاركة النادي الأهلي

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساندرز.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا.

المجموعة الرابعة: فلامينجو - الترجي - تشيلسي - ليون المكسيكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلان.

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - ماميلودي صن داونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - ريد بول سالزبورج.

إقرأ أيضًا:

بالصور.. حسين لبيب يفتتح متحف الزمالك الجديد ويوجه رسالة لنجوم الأبيض

تعرف على أغلى لاعبي العالم.. هالاند وفينسيوس في الصدارة