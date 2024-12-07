بالصور.. حسين لبيب يفتتح متحف الزمالك الجديد ويوجه رسالة لنجوم الأبيض

افتتح حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، متحف القلعة البيضاء الجديد مساء اليوم السبت، والذي تكفل بإنشائه هاني برزي عضو مجلس الإدارة، يرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

وقص شريط افتتاح متحف الزمالك الجديد كل من، حسين لبيب رئيس النادي، و هشام نصر نائب الرئيس و حسام المندوه أمين الصندوق وهاني برزي عضو مجلس إدارة الأبيض.

وجاء افتتاح متحف الزمالك الجديد، ضمن خطة مجلس الإدارة، في تطوير القلعة البيضاء، ومن المقرر أن تفتح أبوابه أمام أعضاء الجمعية العمومية بداية من غداً الأحد.

افتتاح متحف الزمالك الجديد

وحضر هذا الافتتاح العديد من رموز نادي الزمالك عبر التاريخ، من بينهم حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق، ومحمود أبو رجيلة وسامي الشيشيني وأيمن عبد العزيز والمندوه الحسيني أمين صندوق الزمالك الأسبق، وماجي الحلواني زوجة الراحل حمادة إمام، واللواء عماد عبد العزيز رئيس لجنة إدارة الزمالك السابقة.

وشهد هذا الافتتاح حضور كل من أيضًا، محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة، وعمر هشام قائد فريق السلة، ومحمود الخواجة نجم الزمالك الأسبق ومصطفى الأحمر نجم كرة اليد الأسبق.

متحف الزمالك

بجانب، مريم عصمت نجمة الكرة الطائرة السابقة بالزمالك، وحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وإسماعيل سليم نائب رئيس الزمالك الأسبق.

متحف الزمالك

وبالإضافة إلى، محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وجمال حمزة وحمادة عبد اللطيف وهشان يكن نجوم فريق الكرة السابقين ورحاب أبورجيلة عضو مجلس الإدارة السابق.

حسين لبيب يوجه رسالة لنجوم الزمالك القدامى

ووجه حسين لبيب رسالة لنجوم الزمالك القدامى على هامش هذا الافتتاح حيث قال: "أي لاعب من نجوم النادي القدامى في أي لعبة يمتلك مقتنيات تاريخية، يستطيع عرضها في متحف الزمالك، لأن هذا المتحف ملك لنا جميعاً".

الجدير بالذكر، أن فريق الزمالك يستعد لمواجهة إنيمبا غد الأحد في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

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