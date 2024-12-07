إنبي يوضح في بيان رسمي موقفه من تأجيل مباراة الأهلي بكأس الرابطة

أصدر نادي إنبي، بيانًا رسميًا، مساء اليوم السبت، بشأن موعد مباراته أمام النادي الأهلي في بطولة كأس الرابطة المحترفة، والتي تتعارض مع تواجد الأحمر في قطر، لخوض منافساته في بطولة كأس القارات للأندية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان الأهلي، أرسل خطابًا، إلى رابطة الأندية المحترفة المصرية، لتأجيل مباراته ضد إنبي في افتتاح كأس الرابطة المحترفة، والتي كان من المقرر إقامة مباراة الفريقين يوم الثلاثاء المقبل قبل سفر الفريق لقطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

وقال إنبي في بيان رسمي: “رغم حرص إدارة نادي إنبي في الحفاظ على ثبات المعايير التنظيمية للمسابقات الرياضية، والالتزام بالضوابط المتعلقة بتحديد مواعيد المباريات، بما في ذلك الحالات التي تتطلب التأجيل بسبب المشاركات الدولية".

وتابع إنبي في بيانه: "ورغم عدم توافر أي من هذه الحالات التي تستوجب تأجيل مباراة نادي إنبي والنادي الأهلي ضمن بطولة كأس الرابطة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، إلا أن إدارة نادي إنبي قررت الموافقة على تأجيل المباراة لما يأتى:

1- حرصًا من إدارة النادى على دعم مشاركة جميع الأندية في بطولة كأس الرابطة، وتقديرًا لرغبة النادي الأهلي في المشاركة بالبطولة، رغم أن شروط التأجيل لا تنطبق على مواعيد هذه المباريات وفقًا للمادة (1/34) من لائحة بطولة كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال) وهى ثلاثة أيام قبل المباراة، والمادة (1/19) الخاصة بلائحة كأس الرابطة وهى يومان راحة قبل المباراة.

2- تقديرًا للنادي الأهلي وجماهيره العريقة وإيمانًا بالدور الكبير الذي يقوم به كممثل للكرة المصرية في البطولات الأفريقية والدولية، وما يتحمله من ضغوط نتيجة المشاركات المتعددة.

واختتم إنبي بيانه: “وتؤكد إدارة نادي إنبي أن هذه القرارات تأتى انطلاقًا من مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والسعى دائمًا لدعم استقرار المسابقات الرياضية بما يخدم كرة القدم المصرية ويعزز روح التنافس الشريف بين الأندية”.

وجاء ذلك بسبب الظروف الطارئة التي ترتب ‏عليها ضرورة سفر بعثة الأهلي إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، للمشاركة في بطولة ‏كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”، وذلك التزامًا بلائحة البطولة وتنفيذًا للالتزامات ‏التي أقرها "فيفا" قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الحالي مع الفائز من باتشوكا ‏المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، بحسب بيان الأهلي.

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