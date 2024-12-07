برشلونة وريال بيتيس يتقاسمان النقاط في مواجهة مثيرة بالدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي، نتيجة برشلونة وريال بيتيس، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

سجل روبرت ليفاندوفسكي، هدف التقدم لصالح فريق برشلونة، في الدقيقة 40 من عمر المباراة، خلال تمريرة من كوندي من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء، وضعت روبرت ليفاندوفسكي، بإنفراد بالمرمى وثم سدد الكرة سكنت ريال بيتيس.

وتمكن جيوفاني لو سيلسو،تسجيل هدف التعال لريال بيتيس، من ركلة جزاء سكنت يسار حارس برشلونة إيناكي بينا، في الدقيقة 67.

ونجح فيران توريس، في تسجيل الهدف الثاني لفريق برشلونة، بتمريرة بينية من لامين يامال، إلى داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، لتصل توريس، الذي إنفرد بالمرمى وثم سدد الكرة سكنت يمين الشباك.

وأحرز أسان دياو، هدف التعادل لفريق ريال بيتيس، من كرة عرضية قصيرة من لاعب ريال بيتيس ايتور ريوبال، من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء، لتصل إلى أسان المتمركز داخل منطقة الجزاء، ثم سددها قوية سكنت الشباك.

وبتلك النتيجة، يحتل برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينها، روبرت ليفاندوفسكي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع ريال بيتيس

برشلونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 50 - النقاط: 38) ريال مدريد - (المباريات: 15 - الأهداف: 31 - النقاط: 33) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 15 - الأهداف: 26 - النقاط: 32) أتلتيك بيلباو - (المباريات: 16 - الأهداف: 24 - النقاط: 29) فياريال - (المباريات: 14 - الأهداف: 27 - النقاط: 26) مايوركا - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 24) أوساسونا - (المباريات: 15 - الأهداف: 20 - النقاط: 23) جيرونا - (المباريات: 15 - الأهداف: 22 - النقاط: 22) ريال سوسيداد - (المباريات: 15 - الأهداف: 13 - النقاط: 21) سيلتا فيجو - (المباريات: 16 - الأهداف: 25 - النقاط: 21) ريال بيتيس - (المباريات: 16 - الأهداف: 18 - النقاط: 21) إشبيلية - (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 19) لاس بالماس - (المباريات: 16 - الأهداف: 22 - النقاط: 18) رايو فايكانو - (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 17) ليجانيس - (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 15) ديبورتيفو ألافيس - (المباريات: 15 - الأهداف: 16 - النقاط: 14) خيتافي - (المباريات: 15 - الأهداف: 10 - النقاط: 13) إسبانيول - (المباريات: 14 - الأهداف: 15 - النقاط: 13) فالنسيا - (المباريات: 14 - الأهداف: 13 - النقاط: 11) بلد الوليد - (المباريات: 16 - الأهداف: 11 - النقاط: 9)

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