الأهلي يعود بنقطة من جنوب إفريقيا في مواجهة أورلاندو بيراتس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الآخير، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وشهدت المباراة، سقوط محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، متأثرًا بالإصابة بعد تصديه لكرة قوية من جانب لاعب وسط نادي أورلاندو، التي جاءت على الجانب الأيسر من المرمى، قبل أن يعود الحارس مرى أخرى عقب فحصه من قبل الدكتور أحمد جاب الله، طبيب المارد الأحمر.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الأهلي، من جانب الاستحواذ، حيث وصلت نسبة استحواذه على الكرة 52% مقابل 48% لصالح الأهلي، وسدد الأحمر على المرمى 5 مرات، مقابل 8 لأصحاب الأرض.

وبتلك النتيجة، يحتل النادى الأهلى، صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى صاحب الوصافة.

الأهلي وأورلاندو

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم - طاهر محمد - وسام أبوعلي. ‏

وجلس على دكة البدلاء: خالد عبد الفتاح - محمود كهربا - بيرسي تاو - حسين الشحات - أشرف داري - حمزة علاء ‏- عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - وانضم أشرف داري لدكة البدلاء بعد غياب عن المباريات، للإصابة في الكاحل.

ويأتي الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي، حقق فوزًا على استاد أبيدجان، برباعية مقابل هدفين، على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

ونجح أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في تحقيق فوز ثمين، في الجزائر، بنتيجة 2-1، على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

تاريخ مواجهات الأهلي وأورلاندو ستاديوم

واجه فريق الأهلي، نظيره أورلاندو، خلال 6 مباريات، فاز فى واحدة منها، وانتصر الفريق الجنوب أفريقي مرتين، بينما تعادلا فى 3 مواجهات، مع العلم أن المرة الوحيدة التي حقق فيها المارد الأحمر الفوز على أورلاندو، حقق خلالها دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، بعدم جاءت في نهائي نسخة 2013.

والتقى الأهلي، مع فرق جنوب إفريقيا، فى 33 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، وحقق الأهلي الفوز خلال 13 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة 10 مباريات، فيما خسر الأهلى 10 مباريات.

وتقابل الأهلي مع 7 فرق من جنوب إفريقيا وهم:

صن داونز - 16 مباراة.

أورلاندو بيراتس - 6 مواجهات.

أياكس كيب تاون - مواجهتان.

بلاتينيوم ستارز - مواجهتان.

سوبر سبورت - مواجهتان.

بيديفست - مواجهتان.

كايزر تشيفز - مباراتين.

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