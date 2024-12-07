مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت.. مواجهات نارية

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية عدد من المواجهات النارية اليوم السبت 7 ديسمبر بـ دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة والتي استهلت بمواجهة الترجي التونسي ضد ساجرادا مساء أمس الجمعة.

وتشهد مباريات هذه الجولة اليوم مواجهة نارية بين الأهلي وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي كما يلتقي الرجاء المغربي ضد مانيما انيون ويلتقي استاد أبيدجان ضد شباب بلوزداد الجزائري بمجموعة الأهلي بالبطولة.

مواعيد مباريات اليوم السبت بدوري أبطال أفريقيا

يشهد اليوم السبت عدد من المواجهات القوية بين كبار القارة تأتي مواعيدها كما يلي..

الأهلي المصري ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي - 3 مساء بتوقيت القاهرة

مانيما انيون بطل الكونغو ضد الرجاء المغربي - 3 مساء بتوقيت القاهرة

استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار ضد شباب بلوزداد الجزائري - 6 مساء بتوقيت القاهرة

الجيش الملكي المغربي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - 9 مساء بتوقيت القاهرة

مولودية الجزائر ضد يانج أفريكانز التنزاني - 9 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

يترقب عشاق النادي الأهلي مباراة الفريق ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد أورلاندو، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 6.

الأهلي

مجموعة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز مجموعة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا حيث يتواجد الأهلي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري، استاد أبيدجان وأورلاندو بيراتس مما يزيد من حدة المنافسة في المجموعة. وقد حقق الأهلي فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى على استاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ويسعي الفريق لتحقيق الفوز الثاني له لحسم التأهل للدور التالي مبكرا.

اقرأ أيضًا:

نفاد تذاكر مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة حتى نهاية عام 2024.. ريال مدريد ينتظره