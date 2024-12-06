موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عشاق النادي الملكي، يترقبون مباراة فريق ريال مدريد ضد جيرونا ، ضمن مباريات الجولة الـ 16، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ريال مدريد، عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة الصعبة ضد منافس عنيد هو جيرونا، لمواصلة رحلة مطاردة غريمه اللدود برشلونة، علي قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني التي يحتلها البارسا برصيد 37 نقطة بينما يمتلك ريال مدريد في رصيده 33 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

يأتي موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإٍسباني للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت الموافق 7 ديسمبرالجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ريال مدريد ضد جيرونا

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد جيرونا

التقي فريق ريال مدريد ضد جيرونا، خلال 10 مواجهات سابقة قبل المباراة التي تجمعهما مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الليجا للموسم الجاري 2024-2025، وحقق الريال الفوز في 6 لقاءات بينما حقق جيرونا الفوز 3 مرات وانتهي لقاء بالتعادل.

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد جيرونا والذي يأتي كالتالي:

1.نادي برشلونة، 37 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 26 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. ريال بيتيس، 20 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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