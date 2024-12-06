التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي.. رونالدو ضد بنزيما

أسدل الستار عن التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد ضد النصر التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.. رونالدو ضد بنزيما.

يترقب محبو ومشجعو كرة القدم السعودية، كلاسيكو الاتحاد ضد النصر الذي يجمعهما في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام قمة الاتحاد ضد النصر في دوري روشن، مساء اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2024، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وتنطلق صافرة هذه المواجهة النارية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي، حيث يقود كريستيانو رونالدو تشكيل العالمي، بينما يتواجد كريم بنزيما على رأس تشكيل النمور اليوم.

تشكيل الاتحاد ضد النصر اليوم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بريدج رايكوفيتش.

الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاي.

الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار.

الهجوم: عبد الرحمن العبود، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

تشكيل النصر ضد الاتحاد اليوم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: سلطان الغنام، ايمريك لابورت، محمد سيماكان، نواف بوشل.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، اوتافيو مونتيرو، عبدالله الخيبري.

الهجوم: أنخيلو جابرييل، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

تشكيل مباراة الاتحاد ضد النصر

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر

ويمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن، عبر شاشة SSC الناقل الحصري لمباريات دوري المحترفين في الشرق الأوسط.

ويأتي تردد قنوات SSC الرياضية SD على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد يخوض هذه المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، بعد فوزه في 11 منها وتلقى هزيمة واحدة.

بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة، حيث أنه حقق الانتصار في 4 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وحيدة.

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